Abandonan obra y dejan una avenida destrozada

Desde hace aproximadamente tres semanas los trabajos para la construcción de un cárcamo sobre el libramiento Luis Echeverría han sido abandonados dejando una avenida destrozada y conflictos para la circulación.

Vecinos de la colonia Chapultepec indican que el proyecto para la instalación de tubos de PVC de 36 pulgadas de diámetro iniciaron desde el mes de agosto del 2017 pero fueron abandonados por supuestas dificultades.

“No están viniendo, dejaron todo abierto, ya tiene como tres semanas, a mi me dijo uno de ellos que porque había un venero y no podían sacar toda el agua, no se si sea por eso pero después ya no regresaron”, dijo Héctor Martínez, residente de la calle Tiburcio Garza Zamora.

Han transcurrido poco más de seis meses del arranque de la obra y los negocios instalados a lo largo de este libramiento empiezan a resentir los efectos de un proyecto inconcluso.

“Ya nos cansamos de decirles, pero no han hecho nada, a nosotros nos quito el trabajo (…) de hecho una carnicería de la esquina cerro, porque no había trafico, no había gente, no había paso”, dijo Carlos Anguiano comerciante de la zona.

Agregó que el estancamiento de agua en la excavación ubicada sobre el libramiento Luis Echeverría cruce con la calle Tiburcio Garza Zamora ha causado desprendimiento de la superficie.

“Ayer estaba aquí y de pronto se escucho un golpe y salí y vi que era parte de la tierra”, indicó el comerciante.

EL MAÑANA publicó el pasado 09 de agosto del 2017 el inicio de los trabajos para la excavación e introducción de tubería para descarga que conectaría a la Estación de Bombeo de Agua Residual Número 278

Se especificaba que el proyecto con duración aproximada a tres meses contemplaba la perforación de más de 600 metros lineales, y que la obra estaría a cargo de Fysis Soluciones Ambientales.

DENUNCIAN. Falta el acordonamiento en las zonas de riesgo.