Abandonan a perro frente a la Alcaldía

La regidora presidenta de la comisión de Protección Animal, Cristina Franco Aldape, señaló que el hecho fue reportado la mañana de este lunes, por lo que el personal y ella se dirigieron a donde se encontraba el can atado.

Refirió que se inspeccionó y se trata de un perro de edad adulta, mismo que a simple vistas padece de desnutrición, haciendo ver que es un animal que tenía dueño, pues contaba con un collar.

Una vez que lo rescataron, le proporcionaron alimentos y agua, para después ser analizado por un veterinario y determinar si se encuentra bien de salud.

Señala la edil que el canino macho está mal nutrido y que ya es de avanzada edad, está descuidado pero traía un collar, esto es que no es un perro de la calle.

"Alguien lo abandonó, al perrito lo va a valorar la veterinaria lo llevaremos a instalaciones de Protección Animal para ver cómo está de salud, darle lo que se deba dar y darlo en adopción", refirió.

Cristina Franco hizo luego un llamado a la sociedad y les hizo ver que si tienen una mascota no dejen que llegue a esas condiciones de salud.

"Que no los abandonen, si ven que ya no pueden o no lo quieren busquen quién lo quiera cuando aún está bien para evitar que llegue a esa situación porque ellos sufren" remarcó.

Sobre si saben cómo llegó a ese lugar la mascota, la edil comentó que aparentemente fue un señor que lo halló amarrado afuera de su casa y lo trajo a la plaza para que lo atiendan, "es lo que dice un señor que estaba en la plaza cuando lo dejaron", indicó la regidora.