Abandonan a pacientes con males catastróficos

No les es suficiente, no les bastó, vienen por más, y no por cualquiera, vienen por el fondo de enfermedades catastróficas Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada tamaulipeca

Cd. Victoria, Tam.- La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados dejará a su suerte a personas que padecen enfermedades catastróficas al reducir el fondo creado para su atención, acusó la diputada federal por Tamaulipas Mariana Rodríguez Mier y Terán.

Al subir a la tribuna del Congreso Federal, la legisladora priista oriunda de Victoria señaló que pacientes con cáncer, incluyendo niñas y niños, VIH-SIDA, males congénitos dejarán de recibir atención y medicinas con la disminución del presupuesto para este fondo.

"No les es suficiente, no les bastó, vienen por más, y no por cualquiera, vienen por el fondo de enfermedades catastróficas", agregó que ya la mayoría morenista dejó desamparados a las víctimas del delito, a los periodistas, defensores de derechos humanos, a los deportistas, a los investigadores, y ahora a los enfermos.

"Si ahorita no hay medicinas ahora que ustedes terminen con este fondo habrá menos atención", advirtió y cuestionó el hecho de que en el presupuesto de egresos del 2021 no se contemple la compra de vacunas y la atención al Covid-19, justificación que se da para reducir este fondo.