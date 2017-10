Abandona el PRI ´por razones personales´

Cd. Victoria, Tam.- El ex dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional de Tampico, Eduardo Hernández Chavarría, presentó este martes su renuncia ´por motivos personales´ a ese partido político así como solicitó de manera inmediata ser dado de baja del Padrón Nacional de Registros de Afiliados del partido tricolor y notificar de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral.

En la misiva fechada el martes 10 de octubre el también ex diputado local en las LX y LXII legislaturas de Tamaulipas solicitó al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, y al presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del CDE EN Tamaulipas, Roberto González Barba, su baja del padrón de militantes del Revolucionario Institucional.

"En pleno uso de mis derechos y con fundamento en el artículo 120 del Código de Justicia Partidaria hago de su conocimiento que por razones personales presento formalmente mi renuncia voluntaria al Partido Revolucionario Institucional", cita textual del documento firmado por el político tampiqueño.

Otros priístas destacados quienes renunciaron formalmente a su militancia son el también ex diputado local en la LXII Legislatura por Ciudad Madero y alcalde interino de esa misma localidad, Erasmo González Robledo; Fernando Azcárraga López, ex alcalde de Tampico en dos ocasiones; Felipe Neri Garza Narváez, ex diputado local en tres ocasiones; Eduardo Gattás Báez, ex candidato en el pasado proceso electoral a diputado local por el Distrito XV (Victoria sur); y el doctor Américo Villarreal Anaya, ex funcionario en la Secretaría de Salud, entre otros.