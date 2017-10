ABANDONA CONCENTRACIÓN

Ciudad de México

El club Guadalajara deci-dirá si se opera o no al delantero Alan Pulido tras la fractura de húmero que sufrió con la casaca de la Selección Nacional.

La Dirección de Selecciones de México confirmó que el jugador deja la concentración del Tricolor rumbo a la Copa Oro y hoy emprenderá su retorno a la capital de Jalisco para la valoración por parte de su club para que ahí se determine el procedimiento para su recuperación.

Una fractura de húmero implica por lo general una cirugía y un periodo de restablecimiento de 6 a 12 semanas, con lo cual el jugador de las Chivas se perdería el inicio del Apertura 2017 en la Liga MX.

“Confío en Dios que todo estará bien, muchas gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. No saben cómo se los agradezco y sobre lo sucedido el día de ayer en el partido contra Paraguay, me fracturé el húmero del brazo derecho cosa que me pone muy triste porque quedaré fuera de la Copa Oro”, expresó Pulido en la red social instagram.

Pulido estaba llamado a ser titular en el ataque del conjunto nacional para la Copa Oro que comenzará este fin de semana.

El jugador se lesionó el sábado en el encuentro de preparación ante Paraguay en Seattle.

“No me queda más que desearles lo mejor a todos mis compañeros y cuerpo técnico y espero puedan cumplir el objetivo que nos trazamos, bueno, al final son cosas que pasan en este deporte y estoy seguro que regresaré con más ganas y muchas más fuerzas para seguir haciendo lo que más amo que es jugar al futbol”, apuntó.





Se perfila ‘Cubo’ como reemplazo

>El delantero Érick “Cubo” Torres se perfila para ser el sustituto de Alan Pulido en la nómina de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2017.

>El jugador del Houston Dynamo tiene la mayor posibilidad de ser el elegido al ya encontrarse en Estados Unidos y sólo necesitaría viajar a Seattle para encontrarse con el representativo nacional que se mantuvo en esa ciudad tras el duelo de preparación contra Paraguay.

>Torres tendría esa ventaja con relación al delantero del América, Oribe Peralta, quien apenas terminó su participación con el otro Tricolor, el que jugó la Copa Confederaciones en Rusia.