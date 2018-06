Abandona ´Top Gear´

Londres, Inglaterra

Matt LeBlanc, quien saltara al estrellato con la comedia estadounidense Friends, dijo ayer que ya no será coanfitrión del programa de automovilismo de la BBC Top Gear.

El actor estadounidense, que alcanzó la fama mundial como Joey Tribbiani en la comedia de la cadena NBC, se convirtió en el primer presentador no británico del programa en 2016.

"El compromiso con los horarios tiempo y los extensos viajes me alejan de mi familia y mis amigos más tiempo de lo que me gustaría", dijo LeBlanc en un comunicado.

"Lamentablemente, por estas razones no seguiré participante del programa. Siempre estaré feliz de haber sido parte del show". (Reforma)

