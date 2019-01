Abandona sus estudios para alimentar a su hijo

"Dejé de estudiar y ahora me dedico a trabajar para darle de comer a mi hijo, trato de salir adelante", dijo Alicia.

En su último año de secundaría Alicia, con apenas 15 años, se embarazó, tenía un novio con el cual salía, al no protegerse y tener relaciones sexuales, llegó una nueva vida.

"Logre terminar la secundaria, mis padres me apoyaron para que no dejara la escuela, así es como puede terminar mi secundaria, pero sí fue difícil, cuando había algunas reuniones, fiestas, yo ya no podía ir, tenía que quedarme en casa, el cansancio, los mareos", expresó.

La adolescente logró terminar con mucho sacrificio su último grado, pero desafortunadamente ya no pudo iniciar la preparatoria.

Ahora la joven con casi 17 años de edad se dedica a trabajar en una papelería, donde atiende a los clientes de 9:00 a 18:00 horas.

"Mi mamá me ayuda a cuidar a mi hijo, mientras yo salgo a trabajar, tuve que empezar a trabajar para comprar los pañales, la leche y todo lo que necesita mi hijo, el papá no se hizo responsable y yo tengo que echarle ganas", comentó.

Alicia afortunadamente cuenta con el apoyo de sus padres, pero tuvo que dejar sus estudios atrás, aunque mantiene la esperanza de que más adelante pueda regresar a las aulas, por lo pronto lo más importante es llevar dinero para darle todo lo que pueda a su hijo.

"Ya no puedo salir con mis amigas, ellas siguen estudiando, ahora yo salgo a trabajar, me cambió la vida completamente, antes era llegar a hacer la tarea, salir con mis amigos, disfrutar, ahora es salir temprano a trabajar, llegar y atender a mi hijo y prepararme para el siguiente día, no puedo estar todo el día con el, es una tarea difícil", finaliza.

La menor es uno de los tantos casos del 2018 que se reportan de embarazos en edades de 10 a 14 años: en el Sector Salud Tamaulipas, reportó 254 menores embarazadas.

