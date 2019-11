Abandona la prisión el expresidente Lula

Curitiba, Brasil.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió el viernes de prisión, menos de un día después de que el Tribunal Supremo falló que una persona sólo puede ser encarcelada después de que se hayan resuelto todas sus apelaciones.

Cientos de partidarios de Lula con camisetas rojas, congregados frente a la sede de la Policía Federal en la ciudad sureña de Curitiba, vitorearon al popular político de 74 años, cuya liberación podría dar ánimos a una oposición desmoralizada.

Lula, que aún está apelando su condena por corrupción y lavado de dinero con relación a la compra de un apartamento frente al mar en el estado Sao Paulo, abrazó a su hija, alzó un puño y luego se abrió paso hasta un escenario donde lo rodearon su novia y otras personas.

"No tienen idea de la dimensión del significado de que esté aquí con ustedes", les dijo Lula a sus jubilosos partidarios, agradeciéndole a los líderes sindicales y a su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). "Ellos no arrestaron a un hombre. Intentaron detener una idea. Una idea no desaparece".