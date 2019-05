Abandona Instagram

Ciudad de México

Maluma cerró su cuenta de Instagram tras haber recibido críticas por compartir un video en el que carga a una cría de león.

Los reproches de los usuarios fueron porque se creyó que el animal era la nueva mascota del reguetonero, algo que él desmintió antes de dar de baja su perfil.

"Estaba viendo los comentarios del último post que hice con el león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron?, ¿no entienden que ya estaría muerto si no lo hubieran rescatado?", compartió el colombiano.

FUE UN RESCATE

El intérprete de "Felices los 4" explicó que la cría fue rescatada por la asociación Black Jaguar-White Tiger, asociación mexicana que se dedica a ayudar a especies de felinos en riesgo.

"Yo voy a ser siempre animalista, no voy a apoyar el tráfico de animales, ¿cómo pueden pensar que voy a tener un león de mascota? Dejen de estar alegando. No hablen estupideces si no saben, ignorantes", comentó Maluma.

El reguetonero contaba con 42.4 millones de seguidores en Instagram.