Abandona furioso programa

Ciudad de México

El actor Gabriel Soto abandonó el programa de El Gordo y la Flaca porque sintió hostilidad por parte de sus conductores, Lili Estefan y Eduardo Molina, según compartió en sus redes sociales.

Soto contó que acudió al show para platicar sobre su nueva producción teatral, Cleopatra Metió la Pata, pero que se molestó porque al inicio de la entrevista los presentadores hicieron comentarios que le parecieron fuera de lugar.

"Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores, de Lilia Estefan y Eduardo Molina, la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí", dijo el famoso en sus historias de Instagram.

MALA ACTITUD

"Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, de Cleopatra Metió la Pata, no de mi vida personal. Si me hubieran preguntado algo, yo no tengo problema en hablar de eso".

Añadió que la actitud no fue la correcta: "Simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada", continuó.

"Lilia Estefan dijo que había muchas cosas qué aclarar, creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada. Desgraciadamente las cosas pasaron así, nunca me había ido de un programa en toda mi carrera".

Los presentadores del programa no se han pronunciado al respecto hasta el momento.