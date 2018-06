Abandona el Frente sólo parte del PRD

Yo no soy ratera y si algo tengo, es que tengo los hue... que a otros les faltan, por eso digo las cosas de frente . América Sandoval, vicepresidenta del Consejo Estatal del PRD

Tampico, Tam.- Tras considerar que el presidente deldel PRD, Jorge Valdez Vargas, responde sólo a intereses personales, al igual que sus "aliados" Alberto Sánchez Neri y Cuitláhuac Ortega, la vicepresidenta estatal, América Sandoval Morales, se deslinda de ellos y asegura que sólo se trató de una reducida parte del grupo IDN la que se fraccionó.

Señaló que a la rueda de prensa que ofrecieron el sábado en las instalaciones del Comité Municipal, ella no fue convocada; "cuando ellos dicen que tuvieron una reunión previa con los comités municipales y el Consejo Estatal, yo no estaba enterada".

Dijo respetar la decisión de apoyar otro proyecto político, en este caso el de López Obrador y Olga Sosa, "pero quiero dejar bien claro que no me parece respetable que se tomen las decisiones por todos".

La también regidora perredista señaló que "no se van los militantes perredistas a otro partido. Tienen el derecho a votar por quienes quieran".

Asimismo dejó en claro que el anuncio que hiciera Jorge Valdez, sólo responde a intereses personales, además de confundir a la militancia perredista; "en mi calidad de vicepresidenta del consejo, yo les digo que no apoyo a candidatos priístas chapulines que se cambiaron a Morena porque en el PRI ya no tenían esperanzas.

"Yo sigo siendo parte del PRD, les guste o no les guste y no me voy a doblar ante un grupo ´selecto´ y sigo siendo de la corriente IDN", dijo Sandoval en referencia a Izquierda Democrática Nacional.

Asimismo expresó que quienes se van a Morena participaron en la firma de la alianza con MC y el PAN, "y ahora se deslindan. Yo no quiero pensar que sea por intereses propios. No quiero pensar que una parte del PRD también sea chapulina.

"Hoy me deslindo de Alberto Sánchez Neri, presidente del Comité Estatal del PRD con licencia, Jorge Valdez, presidente del Consejo Estatal del PRD Tamaulipas y de Cuitláhuac Ortega Maldonado".

Precisa que seguirá formando parte del PRD y de la fracción IDN, "yo no soy ratera y si algo tengo, es que tengo los hue... que a otros les faltan, por eso digo las cosas de frente", concluyó.