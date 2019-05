Abandona familia por un sueño: asilo en EU

Roselí Pérez, mujer cubana que abandonó su país natal el pasado 22 de febrero con el único objetivo de conseguir asilo político en Estados Unidos, asegura que a la isla caribeña no regresará aun y cuando dejó a sus dos hijos y a su madre, entre otros familiares.

La mujer de 40 años de edad, que nació en Granma, Cuba, está decidida a enfrentar cualquier situación y a esperar el tiempo que sea necesario para lograr que el gobierno estadounidense le conceda a ella junto a su marido y un hermano asilo político.

Roselí es una de los más de 400 migrantes que se encuentran en el albergue Senda de Vida, en espera de poder lograr el anhelado sueño americano, luego de que asegura que en su país ha sido víctima de represalias políticas por no estar de acuerdo con el régimen actual.

La entrevistada, recuerda que el pasado 18 de febrero tuvo un conflicto con autoridades de su gobierno, luego de que aseguró que no votaría por el actual sistema, "debido a eso llegaron a mi casa y me dijeron que me iban a desaparecer y fue entonces que tome la decisión de salirme junto con mi marido y un hermano".

Detalló que de Cuba salió a Panamá el pasado 22 de febrero y de ahí se trasladó a Tapachula, Chiapas, en donde tuvieron que esperar 34 días debido a que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo algunos conflictos y dejó de proporcionar salvoconductos a los migrantes.

"Fue larga la espera en Tapachula pero finalmente logramos un amparo federal que nos permitió avanzar hasta esta frontera, en donde llegamos directo al puente internacional Reynosa-Hidalgo y de ahí nos mandaron aquí al albergue" dijo.

Precisó que antes de llegar al albergue, tuvieron que permanecer dos días en un hotel, luego de que la capacidad de Senda de Vida estaba saturada, "nos dijeron que en cuanto hubiera espacio nos hablarían y así fue, por ello solo estuvimos pocos días en un hotel".

La mujer de tez morena indicó que aunque la trayectoria no ha sido fácil, no piensan abandonar el objetivo que los motivo a abandonar su país, conseguir asilo político en Estados Unidos, en donde contemplan trabajar para posteriormente sacar a sus dos hijos que dejo en Cuba.

"Nosotros a Cuba no regresamos, eso no lo haremos, estamos confiados que nos darán asilo político, no pienso otra cosa, solo eso y aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario, gracias a la gente del albergue y a las personas que nos visitan tenemos comida, ropa y lo necesario para soportar la espera" dijo.

Reconoció que el tiempo de espera pasa muy lento y que por lo menos hay unas 200 personas antes que ellos con la misma solicitud y el mismo anhelo.

Detalló que en el tiempo que llevan en el albergue han visto que al menos a unos 22 migrantes ya les llamaron y que les autorizaron el asilo político, "eso nos da esperanza, nos reconforta".

"Estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, porque de algo estoy segura es que a Cuba no regresamos" acotó la entrevistada.

Lamentó que tuvo que dejar en la isla cubana a sus dos hijos, una mujer de 20 años y un menor de ocho años así como a su mama entre otros familiares, pero confió en que en corto tiempo podrán estar juntos en el país de las hamburguesas.