Abandona estudios 23% de los alumnos

Más del 23 por ciento de los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de Reynosa que se inscribieron para el periodo 2016-2017 no concluyeron sus estudios en educación básica.

De acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Estadística de la Secretaria de Educación en el Estado, la tasa de deserción finalizó con 0.85 por ciento en primaria, 7.13 por ciento en secundaria y 15. 31 por ciento en preparatoria.

Este último nivel académico es el de mayor problema a nivel nacional.

En el ciclo 2014-2015, cerca de 700 mil alumnos de bachillerato dejaron las escuelas. Ese mismo lapso registró 366 mil 214 deserciones en secundaria y 122 mil 599 abandonos en primaria, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Raúl Rodríguez es uno de los jóvenes desertores de preparatoria en la Ciudad, a sus 27 años tiene esposa y una hija de 8 años, trabaja en un supermercado de Reynosa, a los 17 años dejó las aulas por su poco interés.

"La verdad cuando estaba como en segundo año decidí dejar la escuela porque vi la situación muy difícil en mi casa, yo tenía que trabajar para ayudar a mi familia, pero ya pensando bien las cosas tal vez si pude haber seguido solo que me faltó interés". Ahora tiene planes de concluir la preparatoria abierta para aplicar a un mejor trabajo. Su ciclo escolar habría concluido en el 2009.

La situación por la que atravesó Rodríguez es similar a la de Laura quien a sus 25 años trabaja como vendedora en una farmacia, su salida de la preparatoria fue a causa de su embarazo. "Sí me gustaba la escuela pero la verdad no tanto yo en aquel momento no sabía que quería ser de grande ni sabía lo importante que era la escuela, yo decía me salgo y agarro trabajo en un banco o en otro lado, pero sí me habría gustado acabar mi preparatoria".

Reconoce que en otras condiciones habría estudiado la carrera de medicina.

En un crucero sobre el Bulevar Morelos José, de 18 años, limpia los parabrisas, no ha entró a la preparatoria por su bajo rendimiento. "Sí quiero, un amigo está igual que yo, aunque ahorita ya estamos agarrando dinero de aquí para más adelante si quisiera otro trabajo".

En Reynosa durante el ciclo 2017-2018 se registraron 197 mil 735 estudiantes en educación básica de esta cantidad 153 mil 452 asistieron a escuelas públicas, no hay datos de este periodo que muestren la cantidad de deserción.

PUPITRES VACÍOS

2016-17 El ciclo escolar en Reynosa.

De abandono en primaria. 0.85%

En secundaria. 7.13%

En preparatoria. 15. 31%

El total de abandono. 23.29%

Alumnos se inscribieron en el ciclo 2017-2018. 197,735

Ciclo escolar en el país. 2014-15

Alumnos de nivel bachillerato desertaron. 700,000

En secundaria. 366,214

En primaria.122,599