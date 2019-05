Abajo 2-0, Raptors confían responder ante los Bucks

Kawhi Leonard y Kyle Lowry han cumplido con su parte frente frente a Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton en la final de la Conferencia del Este.

Aparte de la producción notable de sus dos figuras, los Raptors presumen de muy poco en la serie.

La banca no ha tenido un gran desempeño para Toronto y ante lo que significa conseguir una victoria obligada de local sobre los Bucks de Milwaukee en el tercer partido de la serie el domingo en la noche, el entrenador de los Raptors Nick Nurse ha analizado varias rotaciones.

Nurse dejó entrever el sábado que Serge Ibaka podría ser el pívot titular, en vez de Marc Gasol, en un mal momento. Norman Powel podría jugar algunos minutos a expensas de Danny Green.

"Necesitamos mejorar", declaró Nurse el sábado. "Tenemos que jugar con más contacto, correr más y trabajar más duro".

El entrenador bien podría haber enfatizado diciendo "o nos pesará".

Con este formato de competición de la postemporada aplicado desde 1984, los equipos que han ganado los primeros dos partidos en casa, en la serie cuatro de siete, al final han salido airosos en el 94% de las ocasiones. Y Milwaukee tiene ese colchón en este momento porque aventaja 2-0 en la serie después de ganar el primer partido y controlar el segundo desde el principio al final.

"No debemos dormirnos en los laureles", afirmó el entrenador de los Bucks Mike Budenholzer. "No debemos relajarnos. No debemos suponer nada".

Así las cosas, las probabilidades están en contra de los Raptors. Se le mencionó a Nurse que los equipos que han quedado 0-2 en una serie no se han recuperado, pero insistió en que no hace caso a esas estadísticas.

"La verdad es que eso me vale un comino", apuntó. "Sólo quiero que nuestro equipo salga y haga lo suyo mañana en la noche y gane para cambiar el rumbo de la serie".