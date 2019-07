Aarón Hernán ´vive´ en un paraíso

El reconocido actor mexicano Aarón Hernán expresó con alegría que ser inquilino de la Casa del Actor Mario Moreno "Cantinflas" es estar en el paraíso.

"Estoy de maravilla y súper atendido. Pero sobre todo bien acompañado con el resto de los moradores porque no hay día que no reviva cada una de mis glorias en el teatro, en el cine y la televisión", aseguró el actor en entrevista.

Con 88 años de edad, el actor de películas como "Viento Negro", de 1965, afirmó que tiene una salud óptima, aunque ha perdido dos kilos de peso.

"Pero estoy bien. Creo que soy el único de los habitantes que no tiene padecimientos que me limiten. Si acaso un poco de pérdida de memoria, pero nada que ver con el Alzheimer", indicó Hernán en tono de broma.

El primer actor, con voz débil, insistió: "esto es fabuloso, es otro mundo, a veces triste por la salud de otros y por la edad que nos lleva a sentir más lento el paso del tiempo. La mayoría tiene algunos padecimientos y para olvidarnos de los achaques nos unimos y convivimos, jugamos cartas, dados, juegos de mesa o vemos películas de nuestros tiempos y comentamos los momentos", aseguró Hernán.

MANTIENE LA MENTE ACTIVA

El histrión, quien en 2009 intervino en la película "No eres tú, soy yo" y en 2010 en "Atentado", subrayó que entre todos los inquilinos juegan a reforzar la memoria con actividades de destreza, como el juego de palabras y preguntas sobre producciones del espectáculo.

"Tenemos terapias para diferentes necesidades y eso es algo invaluable porque nos hace sentir mejor", dijo el actor.

El originario de Ciudad Camargo, Chihuahua, nacido en 1930, sonriente puntualizó que lo que más valora es la tranquilidad y la paz con la que vive su día a día en la casa de descanso.

VIVE LA MEJOR ETAPA DE SU VIDA

"En momentos en los que el mundo se está volviendo loco con tanta violencia en todas sus formas, aquí dejamos que el tiempo pase de largo", dijo Hernán.

Reconocido por su actuación en la telenovela "La Mentira", de 1965, afirmó que vive la mejor etapa de su vida.

"Quise ser actor y lo logré. Pero cuando se hace camino al andar, no queda más que disfrutar que lo reconozcan. Como ahora que me solicitan entrevistas, que me hacen sentir importante y grande. No puedo mentir, pero aún tengo deseos de que me llame algún productor. Ojalá pase y si no, ya ni modo", dijo el actor.

"Aquí encontré un refugio y la convivencia con mis compañeros hace que no extrañe nada. Es un gran regalo de Dios estar en este ambiente de paz que disfruto mucho y más cuando me visitan mis hijos, nietos y nueras. Siempre hay algo que hacer aquí adentro", agregó.

AÑORA MOMENTOS

Entre sus remembranzas, recuerda con mucho cariño cuando tuvo contacto con Jorge Negrete durante el rodaje de la cinta "Me he de Comer esa Tuna".

"Yo tenía 14 años y me sorprendí con la mejor comedia de cine que he visto filmarse y aprendí de la nobleza de persona y de su profesionalismo, desde entonces prometí ser mejor en esta labor, oficio o profesión", finalizó el actor.