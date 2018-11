A veces ni las gracias te dan...

"Veo la necesidad que hay en casa, por eso vengo a ayudar a mi papá, la verdad no es mucho lo que aporto, pero me gusta trabajar, saber que estoy ayudando en algo, porque a veces la situación es muy difícil, no les cobro a las personas que me dejan arreglar las tumbas de sus seres queridos, solamente les digo que lo que me quieran dar, a veces me va bien, me dan 10, 15 o hasta 20 pesos, pero otras veces ni las gracias". Joselín, trabaja arreglando tumbas.

Hay muchas personas que aprovechan las celebraciones del Día de Muertos para buscar trabajo, ya sea vendiendo sus productos a las a fueras del panteón o limpiando las lápidas sin cobrar, solamente conseguir alguna propina para poder llevar algo a casa, tal es el caso de Joselín una adolescente de 14 años de edad quien viene desde el año pasado al panteón Municipal a buscar trabajo de arreglar tumbas.

Joselín es residente de la colonia Las Cumbres, corta hierba, barre, sí es necesario pinta, para que le den dinero para poder llevar algo a casa, su madre vende ropa usada y su padre también arregla tumbas en estas fechas, está desempleado, le cortaron parte de los dedos de su pie derecho a causa de complicaciones de la diabetes, y la pequeña es consciente de todo eso, por eso lo apoya de esta manera:

"Veo la necesidad que hay en casa, por eso vengo a ayudar a mi papá, la verdad no es mucho lo que aporto, pero me gusta trabajar, saber que estoy ayudando en algo, porque a veces la situación es muy difícil, no les cobro a las personas que me dejan arreglar las tumbas de sus seres queridos, solamente les digo que lo que me quieran dar, a veces me va bien, me dan 10, 15 o hasta 20 pesos, pero otras veces ni las gracias", contó Joselín.

Al respecto el señor Refugio Martínez Hernández de 54 años, padre de Joselín, se siente orgulloso de contar con una hija como ella y dice:

"Somos personas de trabajo, sólo venimos a trabajar para que nos den algún apoyo, ahorita no me dan trabajo porque estoy discapacitado, hace tiempo en un accidente de trabajo perdí parte de mi mano derecha, y me es muy difícil poder conseguir chamba, ahora a causa de la diabetes me cortaron un dedo de mi pie, pero le sigo echando ganas, trabajando en lo que encuentro y le doy gracias a Dios que mi familia ha sido de gran apoyo", expresó.