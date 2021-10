A una semana de incendio en Baby' O prenden fuego a autos en Acapulco

Este tianguis se instala en la Zapata de manera recurrente y asisten vecinos de las colonias cercanas. Horas después, en el fraccionamiento Las Playas, dos hombres fueron heridos a tiros en una camioneta del transporte público. De acuerdo al reporte de la Policía Estatal, en el ataque quedó herido el chofer y un hombre que iba en el asiento del copiloto. La camioneta iba sin pasajeros. Tras los impactos de bala, el chofer se estrelló al perder el control del volante.

Más tarde, alrededor de las 8:00 de la noche, hombres armados quemaron un automóvil en la carretera Acapulco-México. El incendio ocurrió en la colonia 20 de noviembre, casi a la salida de Acapulco rumbo a la Ciudad de México. Casi dos horas después, en la colonia Francisco Villa, hombres armados incendiaron otro automóvil. Este jueves continuaron los hechos violentos y en el fraccionamiento Las Playas, a unos metros de la costera Miguel Alemán, hombres armados quemaron un camión urbano del transporte público.

Según el reporte, los armados bajaron al chófer y le prendieron fuego al camión. Estos ataques se dan justo una semana después de que hombres incendiaran Baby' O, la discoteca emblemática de la vida nocturna de Acapulco. Y también se da a una semana del cambio de gobierno en Acapulco. La alcaldesa, la morenista Abelina López Rodríguez, ha negado que el ataque a la discoteca tenga que ver con el inicio de su administración.

Hasta este miércoles no se había pronunciado sobre los nuevos hechos violentos.

Con calma, así prendieron fuego al Baby' O

La icónica discoteca Baby' O, que alguna vez fue el centro nocturno predilecto en Acapulco de famosos nacionales e internacionales, la noche del miércoles 29 de septiembre se redujo en su interior a cenizas. Cámaras de seguridad captaron el momento en que al menor tres hombres incendiaron la discoteca Baby' O, ubicada en la costera Miguel Alemán.

De acuerdo con las imágenes, los sujetos entraron al local y rociaron gasolina en la superficie de la discoteca. Con bidones y en calma, los hombres esparcieron la gasolina y soltaron una llama cerca de las escaleras a las 20:44 horas del pasado 29 de septiembre.

Tras el incendio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hace falta una investigación y todavía no está claro lo que sucedió: "No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas". Por su parte, Eduardo Césarman, socio fundador de la discoteca, descartó que el incendio tenga relación con el cobro de piso. "Fíjate que nunca hemos tenido un problema ni reciente ni pasado. La verdad es que el Acapulco que conocemos es pacífico, amigable, no es un Acapulco donde haya crimen. Realmente estamos privilegiados", mencionó en entrevista con Denise Maerker.

A pesar de haber cerrado debido a la pandemia, la discoteca Baby' O se había mantenido como uno de los lugares de diversión más emblemáticos de Acapulco, ideal para turistas y famosos de grande talla. La discoteca Baby' O abrió en el año 1976, por Eduardo Césarman y Rafael Villafañe. Su nombre fue inspirado en la canción homónima de jazz interpretada por el icónico cantante Dean Martin, que sin duda refleja el glamour que se vivía en Acapulco, sobre todo, cuando comenzaron a ponerse la moda las discotecas y centros nocturnos en la Costera.

Su ambiente, el paso de las estrellas más famosas y el mundo que se creaba al interior fueron los elementos que le dieron el impulso suficiente para convertirse poco a poco en una de las discotecas más conocidas de Acapulco, y una de las más visitadas. El lugar tiene una capacidad para 700 personas. No obstante, se dice que pocas veces se llegaba a ese número debido a que se trataba de un lugar muy exclusivo en donde, por ejemplo, es necesario respetar el código de vestimenta, pues no está permitido entrar con sandalias o ropa casual de playa.