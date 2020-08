A un año, herida abierta la masacre de El Paso, Tx.

Ciudad de México.

El ataque más grande y mortal que se ha dado en contra de la comunidad mexicana en EU cumple hoy un año. Era un día de verano; los padres se preparaban para el regreso a clases y el Walmart anexo al centro comercial Cielo Vista, en El Paso, Texas, tenía gran afluencia, lo mismo de mexicanos y mexicoamericanos que de estadounidenses.

Era el segundo día de trabajo en esa tienda para Daisy Arvizu, una joven que hoy tiene 24 años y vive en El Paso con su madre y su hermano. Daisy estaba emocionada, su tarea era atender el área de tecnologías. Ese domingo 3 de agosto de 2019 entró a las 10:00 horas tiempo local.

En plática con El Universal, la joven recuerda que apenas se instaló en su lugar de trabajo, llamó a su madre para que fuera a visitarla al Walmart; casi 10 minutos después comenzó a escuchar las detonaciones y los gritos de la gente.

Drama y balazos

"No me gusta mucho hablar de eso. No sabía qué pasaba, pero escuché los gritos y muchos tiros; me tiré al suelo y traté de llamar a mi mamá", rememora.

El área de tecnología no estaba cerca de la entrada principal de la tienda, que fue desde donde Patrick Crusius disparó, deseoso de "matar mexicanos", según él mismo dijo. De las 23 personas fallecidas, nueve eran mexicanas.

Daisy no recuerda cuánto tiempo pasó antes de que ella pudiera ponerse de pie y salir de la tienda. En el suelo había gente herida —hubo 23 lesionados— y charcos de sangre.

"Fue algo horrible y recuerdo que días después la gente ya no quería salir. Yo, tras dos semanas, entré a trabajar a otro Walmart, pero ya no regresé ahí". El Walmart de Cielo Vista permaneció algunos meses cerrado.

Un año después, Fernando García, secretario ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y quien está en El Paso, Texas, asegura que la herida de la comunidad mexicana sigue abierta y las acciones contra los migrantes, al alza.

Los factores

Para este defensor de los derechos humanos en la frontera de México con Estados Unidos, tres factores incidieron en la matanza de hace un año: la supremacía blanca como ideología no solamente racista, sino en contra de las minorías respecto a las personas blancas; la venta de armas de fuego sin control alguno y el discurso del presidente Donald Trump en contra de los mexicanos, en particular.