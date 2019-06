Ciudad de México

Fanáticos, amigos y familiares recuerdan al rapero estadounidense XXXTentacion que fue asesinado en junio del año pasado tras recibir múltiples disparos mientras se encontraba conduciendo su automóvil al salir de una tienda de motocicletas en Broward County, Florida.



Es por ello que a un año de su muerte, su equipo anunció el tráiler de un documental con su historia de vida y un nuevo álbum. Ambos proyectos no tienen fecha de estreno aún.

SU DIFÍCIL VIDA

En el tráiler del documental se pueden apreciar distintas grabaciones del rapero saliendo de prisión, abrazando a sus amigos, conciertos, y todos con voz en off de XXXTentacion. Aún no está claro si en el documental estarán presentes las diversas acusaciones previas a su muerte por el abuso doméstico hacia su novia embarazada Geneva Ayala, quien lo denunció en 2016 por haberla estrangulado, golpeado y amenazado de muerte a ella y a su bebé. Y a la detención por robo y asalto a mano armada en 2015.

En el documental, el fallecido cantante dice "Esta es la historia completa y es la última vez que la cuento".

LO RECUERDAN

Por otra parte, amigos de Jahseh Onfroy, nombre real del rapero, lo recuerdan con cariño como la cantante Billie Eilish que le dedicó varias historias de Instagram con un mensaje: "Te extraño, espero estés bien allá arriba, larga vida a ti".

La cantante de "Bad guy" ha defendido a capa y espada el amor que le tenía a Onfroy, a pesar de todo. Ella ha sido muy criticada por rendirle homenaje desde el día de su deceso, pero defendió su postura en una entrevista con "The New York Times" donde mencionó: "No creo que merezca ser odiada por querer a alguien que falleció" y agregó que lo único que ella quería era llorar y no sentirse avergonzada por hacerlo.

SE FUE JOVEN

El también compositor tenía 20 años el día de su homicidio y había lanzado tres álbumes "17", "?" y "Skins", este último con gran éxito en Estados Unidos y del que se desprende el sencillo "Sad!" con el que obtuvo el puesto número uno del Billboard Hot 100 después de su muerte.

Tiempo atrás, XXXTentacion había dejado un mensaje por si llegaba a morir en el que expresaba que su único deseo era dejar algo positivo en las mentes de los niños.

MENSAJE POSITIVO

"Si estoy muriendo, y no soy capaz de ver mis sueños hacerse realidad, al menos quiero saber que los niños percibieron mi mensaje y fueron capaces de hacer algo por sí mismos, y que tomen mi mensaje y los usen y lo conviertan en algo positivo y, al menos, tengan una buena vida (...) independientemente de lo negativo que haya alrededor de mi nombre, independientemente de las cosas malas que la gente dice de mí" dijo a través de Instagram Live.

Sin fecha de estreno

A un año de su muerte, el equipo de XXXTentacion anunció el tráiler de un documental con su historia de vida y un nuevo álbum; pero ambos proyectos no tienen fecha de estreno aún.