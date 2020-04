A TV Llega su biopic

Con 20 álbumes y tres Grammy en su haber, las Hermanas Clark (The Clark Sisters) hicieron historia en la música al ser el grupo femenino de góspel con mayor éxito y al cual se le atribuye la llegada del género al mainstream.

En los 80, Denise, Dorinda, Elbernita, Jacky y Karen se convirtieron en un suceso musical, logrando que su álbum en vivo Is My Living in Vain permaneciera un año entero en la primera posición del listado góspel de Billboard.

UNAS DIOSAS

Pero antes de convertirse en las diosas del género, las cinco tuvieron que sobrellevar una infancia con carencias, abusos, pérdidas, rechazos, traiciones y rivalidades fraternales, como lo retrata la cinta de Lifetime Hermanas Clark: Las Reinas del Góspel, ya se estrenó.

"Hay una historia bella y rica que tienen las hermanas, con su familia, con sus amigos dentro y fuera del góspel y también con su audiencia", dijo la productora ejecutiva Queen Latifah durante la promoción del filme, en la edición pasada de la Television Critics Association.

"Hay gente que las ha seguido durante tanto tiempo y que quizás van a tomar la música un poco más personal hasta que sepan cómo fue que todo esto surgió gracias a la actuación de estas actrices, que trajeron a la vida esa historia de una manera maravillosa".

Dirigida por Christine Swanson y escrita por Sylvia L. Jones, la película biográfica autorizada por las propias Clark cuenta también con la producción ejecutiva de Missy Elliott y Mary J. Blige.

"La visión de nuestra directora fue ´vamos a encontrar actrices que puedan cantar, y si en el camino encontramos a cantantes que puedan actuar, pues apostemos también por eso´.

INTERESANTE TRAMA

"Pero su primera opción era gente que fuera talentosa, y ya con eso podíamos tener a las hermanas Clark", explicó la productora Holly Carter.

La trama abarca desde sus orígenes en Detroit, cuando Twinkie (Christina Bell), Karen (Kierra Sheard), Dorinda (Sheléa Frazier), Jacky (Angela Birchett) y Denise (Raven Goodwin) comenzaron a cantar dirigidas por su madre, la también intérprete de góspel y directora de coro Mattie Moss Clark, pasando por sus años en el grupo coral de la Iglesia de Dios en Cristo (COGIC, por sus siglas en inglés), sus primeros shows como profesionales y la fama internacional en los años 80.

"Me encantaría que escucharan esas canciones y trataran de descomponer las armonías y la manera en que están construidos esos tracks y ver si pueden igualarlas. Ver que es todo un reto y lo dedicadas que tuvieron que ser estas mujeres. No fue una tarea sencilla", expresó Latifah.

INTERPRETA

A SU MADRE

Curiosamente, Sheard, una de las protagonistas, tuvo la oportunidad de interpretar a su propia madre, Karen, en la cinta.

"Se convirtió en algo muy personal contar su historia y lo que hizo como pionera de la música góspel, incluso para el pop. De verdad que es de admirarse, y lo que hace me ha sorprendido. Tratar de cantar como ella fue algo increíble, muy especial.

"Ver el impacto que tienen hasta estos días ha sido muy emocionante. Y pues sí, tuve la oportunidad de interactuar con ella", sostuvo.