A través de un video, recuerdan lucha contra el SIDA de Freddie Mercury

México, 5 Sep

Una historia de lucha contra el SIDA y el poder del amor muestra el video con animación de la canción Love me like there´s no tomorrow, lanzado este día para recordar el 73 cumpleaños de Freddie Mercury.





El clip fue dirigido por los directores Esteban Bravo y Beth David como un homenaje al vocalista de la icónica banda británica Queen, y que además busca crear conciencia sobre la lucha global contra el SIDA.





El audiovisual de cuatro minutos presenta una historia de amor surrealista, en la que dos glóbulos blancos se enamoran, uno de ellos se ha infectado con el virus de VIH, y tienen que vencer el miedo y la ignorancia.





El video lanzado por Universal Music Group es de la canción de 1985 del cantante, quien murió en 1991 a los 45 años a causa del SIDA.





De acuerdo a Rolling Stone, los directores señalaron sobre el video: "Queríamos contar una historia que fuera relevante para la vida de Freddie, pero no explícitamente sobre él".





Love Me Like There's no Tomorrow se incluirá en una colección titulada Never Boring, con lo mejor de la carrera solista de Mercury, el próximo 11 de octubre.





Entre las canciones que integrarán este material discográfico se encuentran: The Great Pretender, I Was Born To Love You, Barcelona, In My Defence y Love Kills, entre otras.