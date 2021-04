¡A todo o nada!

Benjamín Gil siempre quiso estar en Guadalajara y ya se le cumplió.

El primer mánager que tendrán los Mariachis para su campaña debut en la Liga Mexicana de Beisbol deseó disputar la pelota en la Perla Tapatía.

"Cuando llegó Guadalajara en 2014 (con los Charros en la LMP), cuando fue mi primer año como manejador, estaba muy contento, me encantó ir a la Ciudad, ahora con más razón, poder ir a Guadalajara y poder llamar a esa bella Ciudad mi casa por un buen rato.

"Estoy muy entusiasmado por la Ciudad, por el reto que tenemos con Mariachis y dar de qué hablar, que eso no se me da normalmente (bromea), pero vamos a dar de qué hablar con cosas muy positivas y venimos a dar sorpresas", comentó Gil a grupo REFORMA, desde Estados Unidos.

- ¿Qué piensas de llegar a Guadalajara y de la rivalidad con los Charros?

Yo soy de buen comer y toda la comida con sabor y picosita sabe mejor a que no tenga sabor. Creo que lo sucedido y lo vamos a platicar a como se vaya dando la temporada y pretemporada, sí hice un comentario, pero no en contra ni de Charros, ni de la organización, ni de la Ciudad mucho menos.

Sí, la gente me abuchea en el estadio, pero cuando me he topado con gente en Guadalajara, tengo amistades que estimo muchísimo, y a los días me tratan como si fuéramos íntimos amigos de toda la vida, su gente es muy amigable, alegre, me encanta y estoy entusiasmado por conocer a mucha gente más, Dios quiera (pueda) dejar una huella positiva en Guadalajara y a la gente que no les caigo, a lo mejor se den cuenta que no soy tan mala gente como lo tienen pensado.

- ¿Cómo te imaginas ese primer día con la fanaticada tapatía?

Vengo a ganar, todo lo que pueda lograr es ganármela (afición), regalado no tendría el mismo sabor, el cariño de la gente, de la afición de Mariachis creo que se darán cuenta de mi entrega, de mi convicción por la organización, su comunidad, su Ciudad y su gente. Estoy completamente entregado.

Mi corazón está partido en 3, es guinda, es musical ahora con Mariachis y es de mi familia.

- La afición quiere ver a Benjamín dirigiendo a un equipo con muchos jóvenes, ¿te gusta este reto?

Me encanta, hay que decirlo, mi experiencia como manejador antes de llegar a Culiacán era ser coach de jugadores de high school, de 15, 16, 17 años, no le veo ningún problema, me encanta trabajar con los jóvenes, hasta la fecha todavía lo hago, incluso con niños de 10, 11, 12 años, me encanta compartir lo que he aprendido y que los jugadores mejoren.

- A lo largo de estos 3 años, ¿qué le quieres dejar a Mariachis?

Ganar un campeonato, mínimo, y creo que eso nos daría la oportunidad de extender el contrato y estar en Guadalajara más tiempo. A fin de cuentas y pase lo que pase, quiero ser una parte fundamental de construir una organización ganadora, de respeto.

¿QUIÉN ES BENJAMÍN GIL?

Jugó en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas (1993 y de 1995 a 1997) y con los Angelinos de Anaheim (del 2000 al 2003), logrando con el equipo californiano la Serie Mundial de 2002.

Su paso por el beisbol mexicano se dio con los Águilas de Mexicali (1991 a 1993, 2006-2007 y 2008-2009), Algodoneros de Guasave (1993-1994 y 2009-2010) y Tomateros de Culiacán (1994-1995 a 2005-2006 y 2007-2008), en la LMP, mientras que en LMB jugó con Toros de Tijuana (2004), Sultanes de Monterrey (2006 y 2007), Dorados de Chihuahua (2008 a 2010) y Guerreros de Oaxaca (2011).

Se retiró en 2012 con Fort Worth Cats de la North American League (independiente) y comenzó su carrera como mánager en la LMP con los Tomateros en la temporada 2014-2015 y con quienes ha ganado 4 títulos.

EL SELLO DEL ´MATADOR´

Benjamín Gil tiene muy claro que la agresividad no se negocia en los Mariachis.

"Hay que ver las cualidades y el talento de nuestros jugadores, sí hay que cosas que me gustaría implementar, agresividad siempre en todo momento, aprovechando oportunidades, ser un equipo sumamente entregado, los fundamentos, eso es necesario para tener éxito", señaló el manager.

"A partir de ahí, ya veremos qué tan agresivos podemos ser, estamos jugando en una Ciudad y en una división en la cual la bola vuela mucho, si tenemos que ser inteligentes en cuánto nos arriesgamos en las bases".