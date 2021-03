A Tigres lo descendió Tigres, dice Tinoco

Para Tinoco, ex defensa central, los felinos cayeron a la categoría inferior por los malos resultados que arrastraban y no por aquella derrota 2-1 contra Rayados en el Estadio Universitario, un 24 de marzo de 1996.

"Todos hablamos de un Clásico donde matemáticamente descendimos, pero no fue ese partido el que nos mandó al descenso. Simplemente la historia lo marca como el Clásico del Descenso y listo", expresó.

"El equipo se descendió, no lo descendió ni Rayados ni Morelia ni nadie. Si no sumas, no avanzas. Prácticamente, Tigres es el que desciende matemáticamente, en un partido que fue contra Rayados".

Tinoco recordó que a ese Clásico llegaron moribundos, tras haber perdido una jornada antes 1-0 con Tecos.

"Ya se veía complicado que el equipo pudiese salvarse porque el equipo más cercano en un principio era Morelia, después estuvo Toros Neza, pero cerraron muy bien el torneo los dos equipos. Aunque hubiésemos ganado los últimos partidos era muy complicado salvar la categoría".

Además, en ese entonces Monterrey tenía hegemonía sobre los felinos.

"En ese tiempo también Rayados tenía un dominio sobre Tigres de muchos años, de muchos Clásicos. A Rayados no se le podía ganar, y era la esperanza de decir ´vamos a revertir esa situación´, desafortunadamente no se dio".

Tinoco se quedó en los felinos para hacer historia al ser parte del equipo que regresó al año siguiente a Primera División.