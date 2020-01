El miércoles, después de casi un mes hospitalizado en terapia intensiva, Fernando del Solar será transferido a terapia intermedia, informó su publirrelacionista Aaron Olvera. Su recuperación la ha logrado acompañado de su familia, sus amigos y estando en constante comunicación con sus hijos, quienes podrán visitarlo a partir del viernes.

"Mucho se ha especulado de que no puede ver a sus niños, que la familia no se lo permite, y es totalmente falso porque por razones hospitalarias y de reglamento no pueden ingresar menores de edad a terapia intensiva (...) Ya se les permitirá la entrada a los niños, lo bueno es que están en comunicación con ellos a través de mensajes. Yo me encargo de que Fer les mande recaditos, fotografías por Whatsapp al teléfono de su mami, siempre ha habido comunicación, lo cual quita esa falsedad de que no tiene comunicación con ellos, la mamá se ha portado super empática con la situación", dijo Olvera.