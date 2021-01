A sus 40 años, Alicia Keys desmaquilla los problemas de las mujeres

"Yo me quedé en shock (cuando me lo propuso). Instantáneamente, me sentí nerviosa y un poco incómoda. Iba completamente a cara lavada. ¡Llevaba puesta la sudadera! Aquel era mi look de 'tengo que darme prisa en llegar a la sesión para que me arreglen'. Así que le pregunté: '¿Ahora? ¿Quieres decir así?' ¡Yo quería ser una mujer real, pero puede que aquello fuera demasiado real!", detalló la cantante hace cinco años a Vanity Fair.

Días más tarde cuando las fotos salieron acompañadas de su disco, Keys escribió un carta en el sitio Lenny, creado por la actriz y productora Lena Dunham, en donde exponía que no usar maquillaje la liberó de una manera en la que nunca creyó pudiera suceder.

Tras esta etapa, que la estrella describió como de "aceptación y amor propio", se unió al movimiento #NoMakeUp y reveló que no volvería a usar maquillaje, ya que consideraba que durante años lo había usado como herramienta de aceptación.

La decisión de Alicia abrió la conversación acerca del uso de maquillaje, el abuso de filtros en fotografías y la lápida que dice la sociedad impone sobre las mujeres para siempre lucir bien y perfectas. Para ella hacer eso significó un momento en el que comenzó a sentirse más fuerte, más empoderada, más libre y bella de lo que nunca se había sentido.

"Me sentí poderosa porque mis primeras intenciones por fin fueron pudieron realizarse. Mi deseo de escucharme a mí misma, aquellas intenciones para derrumbar las paredes que yo había construido durante todos estos años, tuvieron al fin un verdadero propósito en mi vida. El universo había escuchado esas cosas que me había propuesto a mí misma; o tal vez al final de cuentas, estaba escuchando yo al universo. Bueno pero al final de cuentas, así fue como #NoMakeUp comenzó".

Al movimiento le dio un mayor impulso e inspiró a otras celebridades a unirse al movimiento y poco a poco distintas personalidades. Eva Longoria, Sofía Vergara, Emily Ratajkowski, Cardi B, Zendaya y hasta Kim Kardashian se han unido a una cada vez más larga lista de mujeres que han decidido que el maquillaje no las defina, aunque Keys ha sido la haya llevado al pie de la letra en no usar maquillaje.

Este lunes Alicia, cumple 40 años, de los cuales los últimos cinco ha permanecido sin maquillaje, sin importar el evento en el que esté. Fue en 2016 donde la cantante hizo su primera presentación masiva sin maquillaje, cuando se entregó de amenizar la final de la Champions League en donde se mostró de cara lavada, con una vestimenta sobria y en donde lo que brilló fueron las interpretaciones de sus temas "Girl on fire" y "Empire State of Mind" e "In common".

A partir de ahí cada que Keys desfilaba por una alfombra o era presentadora de unos premios como lo fue en el Grammy de 2009 se seguía mostrando al natural.

"Cada vez que salía de casa, me preocupaba no llevar maquillaje. ¿Y si alguien quería hacerse una foto conmigo? ¿Y si esas personas la posteaban? Esos eran los inseguros y superficiales -aunque honestos- pensamientos que tenía", dijo Keys.

La cantante llega a las cuatro décadas de vida en medio de la promoción de su séptimo álbum de estudio titulado simplemente "Alicia", porque, como lo reveló hace unos meses, ella continúa en esa búsqueda de ser lo más natural posible física y artísticamente.

Como dijo hace un par de años, a lo largo de su vida ha tenido que ser distintos tipos de mujeres, pero pocas veces se permitía ser ella. De pequeña, viviendo en un barrio violento y siendo acosada en su vecindario, Alicia Keys tuvo que vestir de manera masculina y hasta portar navaja para evitar que alguien quisiera agredirla sexualmente.

Más tarde, cuando conoció la fama de la mano de su disco debut "Songs in A Minor", la artista tuvo que adoptar una imagen más femenina, sofisticada y "sexy", algo con lo que más tarde tuvo que romper.

Lo cierto es que tras redescubrirse, la cantante confiesa que no planea que su imagen física defina quién es o cómo la perciben, por ello tiene muy claro algo y eso es que "No quiero maquillarme más. Ni mi cara, ni mi mente ni mi alma ni mis pensamientos ni mis sueños ni mis luchas ni mi crecimiento emocional. NADA".