A subasta outfit de ´Grease´

La electrificante chaqueta negra y el pantalón que usó Olivia Newton John en "Grease" fueron subastados el sábado por 405 mil 700 dólares durante una subasta en la ciudad californiana de Beverly Hills.

En los anales del cine, la comedia musical "Grease", conocida en latinoamericanos como "Vaselina", continúa despertando pasiones a más de 40 años de su estreno.

Los pantalones de cintura alta y la chaqueta de cuero negro en la que se balanceó Olivia Newton-John durante el mítico "You´re the one that I want" subieron al doble del precio estimado, anunció la casa de subastas Julien´s Auctions en un comunicado.

HISTORIA DE AMOR

"Grease", que se estrenó en 1978, cuenta la historia de los amores de Sandy (Olivia Newton-John) y Danny (John Travolta), dos estudiantes de secundaria de la década de 1950, de chaquetas negras con grandes corazones.

Un cartel firmado por John Travolta, Olivia Newton John y otros integrantes de la película, estimado en mil dólares, fue adjudicado en 64 mil dólares.

Una parte de las ganancias por la venta de estas prendas irá al centro Olivia Newton John de investigación en el tratamiento de cáncer, una enfermedad con la que la actriz fue diagnosticada por tercera vez en 2018.