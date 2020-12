A streaming

Ciudad de México.

José Alfredo Medel, hijo de El Inmortal José Alfredo Jiménez, comentó que hay autores, como su padre, cuyo talento "está fuera de este mundo", tan es así que las jóvenes generaciones aún hacen suyos sus temas.

"Porque hoy puede haber canciones con mucho éxito, pero no todas se pueden llevar en serenata, como lo hacía mi padre", señaló.

Jiménez Medel a propósito del streaming donde se realizó este sábado, transmisión para conmemorar el 47 aniversario luctuoso del compositor de temas como "El jinete", "El rey" y "La media vuelta", entre otros clásicos de la música ranchera.

"Imagínense llevar una serenata con una canción donde se sexualiza a la mujer... Puede gustar o no, pero por la generación de la que soy, al menos a mí no me gustaría", explicó Medel.

"Pero lo que tiene calidad no pasa de moda, ahí están los temas de Agustín Lara, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, que los retoman las nuevas generaciones. A mi padre lo tocan exponentes como Moderatto, Maluma, Panteón Rococó, Joaquín Sabina, Enrique Bunbury, Luis Miguel... fue un autor con mucha calidad".

Desde el punto de vista de José Alfredo Medel, cada autor tiene su lugar, nacen con una estrella, un don, porque no es tan fácil escribir. "Con mi padre fue una sensibilidad fuera de este mundo, de uno que nace cada 500 años".

El streaming "Así fue mi padre", fue un gran éxito de audiencia y contó con la participación del Mariachi Vargas de Tecalitlán .