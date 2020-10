A streaming

El trabajo de una joven dramaturga enamoró y convenció a dos experimentados actores, Juan Carlos Colombo y Joaquín Cosío, de aventurarse con una historia inédita, Excepto un pájaro, e incursionar en teatro en streaming.

"En el momento de que gana la convocatoria del Centro Cultural Helénico, Dramaturgia en el confinamiento, me entusiasmó mucho montar la obra, pasé semanas pensando si mandaba o no este texto a los actores y lo que me daba miedo es que me dijeran que sí, porque sabía que me iba a meter en algo muy grande", compartió Valeria Fabbri, dramaturga y directora.

La obra aborda el tema de qué pasa cuando dos viejos solitarios se encuentran en medio de esta pandemia.

"A Joaquín y a mí nos pareció atractivo este proyecto pero también empezamos con miedo porque no sabíamos de qué se trata esto, con tantos años que llevamos haciendo teatro y cine salíamos del patrón referencial, pero empiezas aprender que es otra manera de jugar", comentó Colombo.

EN NOVIEMBRE

Este trabajo, que podrá ser visto el 8 de noviembre a través de Ticketmaster Live, cuenta además con las actuaciones de Regina Blandón, Michele Abascal y Daniel Ortiz. "La historia se enfoca en la importancia de la amistad y de la conexión humana, cuando debemos estar aislados", dijo el productor Jerónimo Best.