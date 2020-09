¡A soltar metralla!

El brazo de José Pablo Oyervides soltará metralla una vez más en la Liga Mexicana del Pacífico. El lanzador fronterizo se reportará el próximo 14 de septiembre con los Charros de Jalisco para iniciar con la pretemporada.

El experimentado serpentinero nacido en McAllen, Tx pero reynosense de corazón, se siente listo para afrontar un nuevo reto en el que muy posiblemente tendrá la tarea de ser relevista, algo que no desconoce.

"Hasta ahorita no se bien cual será mi función ya que cuando me llamaron para decirme que me querían allá, me dijeron que me querían como relevo o un abridor en situaciones especiales, yo estuve de acuerdo, pero ahorita con los extranjeros que cortaron tal vez se abre una posibilidad de poder abrir y eso estaría fabuloso para mi, esa sería una gran oportunidad para mostrarme", comentó el pelotero de 38 años de edad, quien acumula 18 temporadas como profesional.

El "Negrito", como se lo conocía desde sus inicios en la liga Treviño Kelly, lleva más de 3 meses preparándose al máximo nivel ya que su plan apuntaba a jugar en el verano.

"Nos hemos cuidado mucho de esta situación del COVID-19 porque no queremos perder la temporada invernal, yo hice una gran preparación para la temporada de verano pero bueno, no se pudo jugar, físicamente mi brazo lo siento muy bien, cambiamos algunas cosas en mi mecánica que ahorita estoy tirando la bola sin molestias, estoy emocionado, ansioso de que empiece la pretemporada", explicó.

Jugar para los Charros le exige una mentalidad ganadora ya que cada año son contendientes al título.

"Estamos en la misma idea el equipo y yo, sabemos el compromiso que es portar el jersey de los Charros, ahora es un grupo de veteranos que seguimos con las ganas de seguir adelante, será una temporada muy interesante", afirmó.

La temporada tendrá un ingrediente especial ya que se encontrará con varios paisanos a los cuales conoce perfectamente. Se trata de Dallas Alexis y "Chema" Albertos que jugarán con los Yaquis y Marcelo Martínez con Naranjeros.

"Si nos va a tocar, si platicamos y si nos saludamos allá, hablamos mucho de pitcheo porque la mayoría son lanzadores y es algo bonito ver por allá paisanos participando en una liga tan avanzada, tanto en Reynosa como el Valle de Texas, toda la frontera tiene mucho talento, los chamacos están muy por encima del nivel que llegamos a jugar nosotros a esa edad", explicó.