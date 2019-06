¡A SEGUIR HACIENDO HISTORIA!

Ciudad de México

Analizar lo que ha logrado en las Grandes Ligas, le sorprende.

Joakim Soria, el lanzador mexicano con más juegos salvados en las Grandes Ligas, es ahora el pitcher con más partidos jugados en la Gran Carpa, es para estar agradecido.

La noche del martes llegó a 674 partidos jugados, superando la marca de Dennis Reyes, y afirma que todo se debe a las bendiciones que Dios le ha dado, después de vivir momentos difíciles como las dos visitas al quirófano para someterse a la cirugía "Tommy John" (reconstrucción del ligamento colateral medial del codo).

El pelotero de 35 años contó que en aquel debut que tuvo en Las Mayores, el 4 de abril de 2007, con la franela de los Reales de Kansas City, y el martes pasado en San Luis vistiendo ahora la franela de los Atléticos de Oakland, ha estado en las gradas un preciado amuleto: su esposa Karla Palazuelos, quien le ha ayudado a salir adelante en los momentos difíciles.

"Imagina (cómo me siento de tenerla), agradecido los dos, yo con ella y ella conmigo, pues como dice un proverbio chino: 'cuando uno camina solo va más rápido, pero cuando vas acompañado caminas más lejos', y la compañía que siempre ha sido ideal, una satisfacción tremenda de llegar a este tipo de récords", comentó el originario de Monclova en una teleconferencia.

Soria pretende seguir sumando partidos y tiene contrato con Oakland para la campaña 2020.

- ¿Qué significa lograr esa hazaña y más en una posición donde han jugado grandes mexicanos?

"Primero que nada le doy gracias a Dios por haberme permitido estar saludable. Creo que el hecho de estar en tantos juegos, sin ayuda de Dios, no hubiera podido estar tan saludable. Es un récord muy bonito para mí, puesto que mi familia, mis amigos están al pendiente de mi carrera".

- ¿Cómo lidiaste para reponerte de dos operaciones 'Tommy John' y a otras lesiones que tuviste en tu carrera en Grandes Ligas?

"No hay otra manera más que mucho trabajo. La verdad es que la gente que me conoció cuando estaba en México sabe que a base de puro trabajo, nunca fui el jugador con los parámetros mayores para llegar a Grandes Ligas, más sin embargo, gracias a Dios que me dio la oportunidad de trabajar fuerte para lograr las metas, y en la segunda operación, mi familia, mi esposa, estando a mi lado, fue un gran apoyo para lograr estos récords".

- ¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente tantos años, además de estar sano?

"Creo que la clave de todo es el sacrificio. Enfocarse en lo que uno quiere, y dejar ciertas cosas de lo que a uno le gusta hacer, y pues es a base del sacrificio, el esfuerzo y el trabajo del diario, para mantenerse saludable y mantenerse físicamente fuerte para lograr este tipo de marcas.

"Confiar en lo que uno tiene, es lo más difícil, confiar en lo que uno es. Cuando tratas de sobresalir, de hacer de más, es ahí donde vienen los errores. La base es la consistencia, tratar de ser tú mismo y no tratar de ser otras personas. Aquí en Grandes Ligas hay muchos jugadores que lanzan más fuerte que uno, pero eso no me impide confiar en lo que yo tengo y salir adelante con lo que Dios me ha proveído".

- ¿Qué opinas respecto al apoyo del Gobierno Federal al beisbol en este sexenio?

"Es importante tener el apoyo de nuestro Gobierno. Siempre es importante el apoyo de nuestras entidades para poder desarrollar lo que uno quiere, y si están apoyando al beisbol u otro deporte, es importante seguir adelante y no parar aquí".