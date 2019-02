A ritmo de vallenato, Salma Hayek se ejercita

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Salma Hayek volvió a causar asombro en Instagram con uno de sus videos más recientes pues hace ejercicio mientras baila con mucho ánimo un vallenato de Carlos Vives.

"Detesto hacer ejercicio, pero adoro bailar", escribió Salma en el clip donde ella se encuentra arriba de una caminadora moviendo todo su cuerpo al ritmo de "La gota fría", del álbum "Clásicos de la provincia".

El video ha superado los 2 millones de reproducciones y cuenta con más de 8 mil comentarios, donde destacan los de Carlos Vives: "Besos, ¡te quiero! ¡Colombia y México siempre unidos!", escribió el intérprete.

Y aunque Salma quería mostrar una forma divertida para ejercitarse advirtió a sus seguidores que no es cosa sencilla y puede tener riesgos: "Si lo van a hacer por favor agárrense bien. No se vayan a caer porque se ve fácil, pero la máquina no espera. Y no se olviden de cantar al mismo tiempo", comentó.