A las rejas ´guachacarros´ por molestar a visitantes

El arresto se reportó por los policías estatales siendo las 13:00 horas, en el cruce de la calle Veracruz con Ciudad de PEMEX de la colonia Petrolera, cuando realizaban recorridos de vigilancia por el sector; en ese momento unas personas les marcaron el alto solicitándole un llamado de auxilio.

Las personas, presuntas empleadas y visitantes de la clínica de PEMEX, les expresaron que el ahora detenido se encontraba en estado de ebriedad molestándolos e insultándolos indicándoles que no era la primera ocasión que suceden estas faltas de respeto a las personas y automovilistas que acuden al nosocomio.

El hombre en estado de ebriedad se identificó como Miguel Torres Torres, de 38 años de edad, habitante de la colonia La Cañada, expresaba que no estaba haciendo nada malo sólo le reclamaba a las personas que no le daban una moneda por cuidarles el carro y sin dinero no podría continuar con la parranda por lo que quedó a disposición del juez calificador en turno.