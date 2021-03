A punto de perder sus manos por ola invernal

Douglas no podía ver nada, la nieve caía muy rápido y no había luz.

El contrabandista se había ido hacía mucho; y aunque Douglas gritó y gritó, nadie vino. El joven de 21 años y una docena de otros migrantes ya habían estado vagando por el desolado paisaje desértico alrededor de Van Horn, Texas, durante dos días cuando comenzó la tormenta de nieve, de acuerdo a un reporte de Los Angeles Times.

Cuando escuchó gritos pidiendo ayuda en la distancia, Douglas dejó a los demás y partió en la oscuridad para tratar de encontrar a un hombre que se había separado del grupo.

Se topó con el hombre mayor y puso su brazo sobre su hombro, arrastrándolo por la nieve hasta que finalmente tropezó con una carretera y no pudo avanzar.

De acuerdo con el diario de Los Angeles, Douglas había salido de Guatemala una semana y media antes, huyendo de las amenazas de las pandillas y esperando desesperadamente unirse a su padre en California, a quien no había visto en más de cinco años, cuando quedó atrapado en la histórica tormenta de invierno que devastó Texas recientemente. .

Nunca antes había visto nieve.

“Quería morir”, dijo, preguntando solo su primer nombre por preocupación por su seguridad.

Luego, desde la oscuridad, escuchó a los funcionarios que le decían: “Abre los ojos, abre los ojos”, señala El Diario de El Paso en su página digital.

Cuando finalmente pudo abrirlos, estaba en una cama de hospital en El Paso, a unas 300 millas de donde lo encontraron inconsciente. Lo que vio fueron sus manos congeladas: hinchadas hasta el tamaño de guantes de beisbol; dedos grumosos y grises; supurando, piel en carne viva, aparentemente lista para caerse en pedazos.

Los trabajadores de la salud del Centro Médico de la Universidad de El Paso le dijeron a la abogada de Douglas y a su tío Joel, que había viajado desde San Francisco, que probablemente debían amputarle las manos.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondió a las solicitudes de comentarios de LA Times sobre cuántos rescatados en la tormenta fueron liberados a los Estados Unidos o expulsados.

Pero los agentes fronterizos, estacionados en su habitación del hospital mientras está bajo su custodia, dijeron que Douglas sería enviado de regreso a Guatemala una vez que fuera dado de alta. Una política de la era Trump cerró efectivamente la frontera entre Estados Unidos y México a los solicitantes de asilo hace casi un año, supuestamente para ayudar a detener la propagación del Covid-19. El presidente Biden ha mantenido la controvertida política, conocida como Título 42, en su lugar.

“Ya no hay asilo”, dijo Douglas, le dijeron los agentes de la Patrulla Fronteriza apostados en su habitación.

Linda Corchado, abogada de Douglas y directora de servicios legales en Las Américas Immigrant Advocacy Center en El Paso, dijo que un abogado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, le dijo el jueves por la noche que habían acordado liberar él para unirse a su padre después de ser dado de alta del hospital.

Pero a partir del viernes pasado, dijo su tío Joel, los agentes aún le decían que no podía llevarse a su sobrino, quien sería sacado del país. Joel pidió usar solo su nombre de pila para protegerse contra represalias porque no tiene estatus legal.

“Les dije que queríamos llevarlo de regreso a California y ver si podíamos salvarle los dedos… Me dijeron que tenía una orden de deportación y que no tenía derecho a nada”, dijo Joel. “Les pedí que actuaran con un poco de humanidad”.

La Casa Blanca remitió a The Times a CBP y al Departamento de Seguridad Nacional. El Centro Médico Universitario no respondió.

A última hora del viernes, después de la primera publicación de este artículo, los funcionarios de Seguridad Nacional se comunicaron con Corchado y confirmaron que Douglas no sería expulsado bajo el Título 42, sino procesado bajo el Título 8, que permite solicitudes de asilo, y se le emitirá un aviso para comparecer en la corte de inmigración.

Justin Long, un portavoz de CBP, dijo el sábado por la noche que la agencia no comentaría sobre casos específicos, pero “el cuidado de los que están bajo nuestra custodia es de suma preocupación”. El Título 42, dijo, permanece en su lugar, y “cualquier cambio en la orden [de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] está controlado por esa agencia”.

A última hora del domingo, aún en el hospital, Douglas recibió documentos de inmigración que permitían su liberación de la custodia de CBP a California cuando fuera dado de alta.

Según el Título 42, los funcionarios fronterizos han expulsado rápidamente a cientos de miles de migrantes, incluidos solicitantes de asilo y niños no acompañados, sin el debido proceso. Los funcionarios de los CDC dijeron que la administración Trump impulsó la orden por razones políticas y que hizo poco para detener la propagación del Covid-19.

“Donald Trump tomó la presidencia y no hubo más contacto”, dijo Douglas desde su cama de hospital. Decidió venir él mismo. “Ya no podría estar en Guatemala”.

A principios de este mes, Biden emitió una orden ejecutiva para tomar medidas para restaurar el programa, aunque aún no hay señales de ello. Casi cuatro años después, es demasiado tarde para Douglas.

Linda Corchado, quien representa a varios clientes hospitalizados después de cruzar durante la tormenta, así como a otros expulsados rápidamente por la Patrulla Fronteriza a pesar de las lesiones graves que cayeron de la barrera fronteriza, dijo: “CBP no está siendo coherente con la forma en que están tratando estos casos”.

PERDIDOS EN TORMENTA NO SABEN SI SOBREVIVIERON

Del grupo de migrantes atrapados en la tormenta de nieve reciente -Douglas dijo que había 14 hombres y dos mujeres de distintas edades- todavía no sabe quiénes sobrevivieron, incluido el hombre al que intentó salvar.

Cuando cruzó la frontera, no vestía ropa de invierno ni guantes; el coyote no les había advertido sobre el clima que se avecinaba. Douglas tiene congelación “profunda” en ambas manos, orejas y un pie, según los registros del hospital obtenidos por The Times.

“Varón de 21 años que fue encontrado después de estar en la nieve durante 15 horas”, afirma un informe, fechado el 15 de febrero, el día en que llegó Douglas.

“Estaba con muchas otras personas que fallecieron por congelación”.