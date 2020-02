A prepararse por la sequía

Tenemos el Cuarto Distrito, Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Jaumave, una parte de Mante que, aunque tiene una parte de riego desgraciadamente hoy hasta los cañeros están sufriendo.... Raúl García Vallejo, dirigente estatal de la CNC

Cd. Victoria, Tam.- Tomando como experiencia lo sucedido en 2019 cuando el promedio de lluvias fue inferior al registrado en años anteriores, la Confederación Nacional Campesina hizo un llamado a campesinos y ganaderos tanto organizados como no organizados para que hagan estrategias que les permitan resistir a la temporada de estiaje de este 2020.

"Hoy no tenemos el apoyo del Seguro Agrícola Catastrófico como anteriormente lo había, los productores ganaderos ya hemos estado hablando con ellos de buscar esquemas entre ellos mismos de agruparse y ver cómo hacerse de maquinaria o hacer compras consolidadas de insumos, y en este caso de las pacas", señaló el dirigente estatal de la CNC, Raúl García Vallejo.

"¿Qué es lo que queremos? Que vayamos con tiempo y que no nos agarre como el año pasado que sabíamos que se nos venía una sequía muy fuerte como ya la estamos viviendo".

El presidente del Comité Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos señaló que hasta el momento no se cuenta con programas sociales, tanto por parte del Gobierno del Estado como de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de la Federación, que atiendan las necesidades del sector, así como destacó que la mayor parte de la entidad es superficie de siembra de temporada.

"Tenemos el Cuarto Distrito, Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Jaumave, una parte de Mante que, aunque tiene una parte de riego desgraciadamente hoy hasta los cañeros están sufriendo... las altas temperaturas que tuvimos el año pasado en junio, junio, agosto-septiembre, y en el mismo municipio de González ha llovido nada más para medio mantener la agricultura. No ha habido agua suficiente que corra en los ríos para que se llenen todas las presas".

Otro problema, agregó, es el caso del Pulgón Amarillo el cual, aunque no ha causado una merma importante en las cosechas, el costo del Imidacloprid para el combate a esta plaga sí ha ocasionado que los costos de producción se eleven, "y en automático te reduce un 50, 70, 80 por ciento el margen de ganancia que, si de por sí está muy recortado con estas plagas y que no tenemos exceso de humedad, que aunque tengamos sistemas de riego... no es suficiente para todo lo que traemos".