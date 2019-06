¡A PONERSE SERIOS!

Charlotte, Carolina del Norte

Esconderlo, dicen, solamente sería dar otro paso atrás, después del sufrido triunfo ante el equipo nacional de Martinica, en el último partido en la fase de grupos de la Copa Oro. Llega la autocrítica en la Selección Nacional, continúan los días de reflexión.

"Lo bueno es que hay bastantes días antes del siguiente partido [por los cuartos de final delante Costa Rica]", explica el tamaulipeco Rodolfo Pizarro, quien asegura que ese partido ante los caribeños "fue el peor juego que hemos dado"... Pero este análisis no sería más que una simple anécdota si no corrigen ante los ticos, quienes tampoco la pasaron bien en su último juego, en el que cayeron frente a Haití.

Pizarro tiene emociones opuestas. Por una parte, mantiene la felicidad de haber regresado a la cancha después de perderse los dos primeros partidos de la copa de la Concacaf por lesión. Y en ese, su retorno, sumó una asistencia, además de darle pausa y otro ritmo al equipo tricolor.

"No tuvimos la contundencia de otros partidos, también creo que pecamos y no puede repetirse", añade el volante del Monterrey. "[En los siguientes juegos] no podemos regalar goles ni fallar las opciones que tengamos".

Pizarro recuerda la edición de este torneo en 2017, cuando una selección alternativa comandada en los juegos de preparación por el auxiliar de Juan Carlos Osorio, Pompilio Páez, fue eliminada por Jamaica... ahora busca la revancha deportiva, además de que "esta es una buena oportunidad para mantener protagonismo con la selección".

Rompen concentración

> Los jugadores de la Selección Nacional rompieron la concentración para tener algunas horas libres este martes, después de que el cuerpo técnico liderado por Gerardo Martino decidió dar este espacio para la relajación previo al viaje a Houston, en donde enfrentarán los cuartos de final de la Copa Oro ante Costa Rica.

El equipo mexicano entrenó ligero por la mañana y después fue puesto en libertad por el estratega, lo que algunos futbolistas aprovecharon para estar con sus familias y amigos.

Llegan ´Ticos´ a Houston

>Con dos horas de retraso por el mal clima, aunque sin bajas para el partido de cuartos de final ante México, la selección de Costa Rica llegó a Houston para preparar el partido por los cuartos de final de la Copa Oro.

"Hoy no voy a hablar, después", dijo Gustavo Matosas al bajar del autobús que los llevó al hotel de concentración. El uruguayo fue el primero en descender del transporte, seguido de su auxiliar Héctor Altamirano.