¡A PONERSE ´FITNESS´!

El mes de diciembre ya quedó en el pasado pero las secuelas de las comidas de las fiestas navideñas se instalaron cómodamente en los cuerpos.

Para muchas personas enero se ha convertido en el mes favorito para regresar a los gimnasios teniendo como objetivo bajar esos kilos de más, mientras otros retoman el camino de hacer ejercicio.

Mujeres de todas las edades no pierden el tiempo y sin pensarlo han dado el primer paso adueñándose de cada uno de los aparatos para perfeccionar su figura.

"Ahorita que van a regresar yo les recomiendo mucho que empiecen por lo más básico, hacer cardio, acondicionamiento y trabajar con poco peso", comentó Yadira Hernández, instructora, que en estos momentos tiene entrenando a 15 personas.

Para muchas personas el ejercitar su cuerpo le ha cambiado completamente la vida al verse mejor físicamente y sentirse mejor cada día en su salud, además de implementar un buen hábito. Existen muchos ejemplos de superación y uno de ellos es Adelina de Hoyos, que en dos años de meterse de lleno al ejercicio y tener una buena alimentación ha bajado 28 kilos.

"Hemos trabajado todo pierna, hombro, cardio, glúteo, de todo y no se en qué momento pasó de repente bajé y pues se me hacía muy difícil y ahorita digo en qué tiempo pasó", expresó Adelina con una sonrisa.

Sin duda uno de los miedos de las mujeres es tener demasiada musculatura y parecerse a un hombre, pero para esto existen rutinas detalladas para que se hagan ver más fitness.

"Yo en algún momento pensé lo mismo de que no me quiero poner como un hombre, no quiero estar ancha, pero entendí que si te guías por medio de un buen couch vas a tener buenos resultados. Yo llegué a pesar 84 kilos y ahorita estoy en 55 me siento bien, cambian muchas cosas, piel, cuerpo y voy por más", dijo Marychelo Manny, quien tiene poco el gimnasio y ha visto buenos resultados.

El realizar ejercicio constante retrasa el envejecimiento del corazón y alarga la vida, así que no la piense más y de el primer paso para tener una mejor salud.

Apúntele

AFINAN CUERPOS. Con rutinas detalladas es como perfeccionan cada músculo de su cuerpo.