A pesar de similitudes, del Toro niega plagio

Monterrey, México.- Guillermo Del Toro negó la acusación de plagio que David Zindel fijó contra el cineasta en una demanda por La Forma Del Agua, informó Deadline.



David, hijo del dramaturgo Paul Zindel, alega que Del Toro copió la premisa de su cinta de la obra de su padre "Let Me Hear Your Whisper", de 1969.



"Nunca he leído o visto esa obra", dijo el cineasta mexicano al medio especializado.



"Nunca había oído sobre esta obra antes de hacer La Forma del Agua, y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra", agregó.



La obra de Zindel está situada en la Guerra Fría y trata sobre una mujer que se dedica a la limpieza en un laboratorio. La conserje crea un vínculo especial con un delfín, el cual va a ser diseccionado, y decide salvarlo.



En La Forma del Agua, la protagonista, Elisa, es una mujer muda que se dedica al aseo de un laboratorio militar, en plena Guerra Fría. Ella entabla una relación sentimental con una criatura marina a la que van a matar y ella busca salvar.



Este miércoles David Zindel demandó ante una corte de distrito de Estados Unidos al estudio Fox Searchlight, a Del Toro y al productor asociado Daniel Kraus, por infringir los derechos de autor de la obra, ahora en manos de los hijos del dramaturgo.



