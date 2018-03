A pesar de su 'descontento', Trump firma Ley de Gastos

Esto, pese a que por la mañana había amagado con vetar la ley por considerar que no incluía fondos para el muro fronterizo y no se había alcanzado una solución para los jóvenes indocumentados llegados en la infancia conocidos como "dreamers".

"No estoy muy feliz con esta ley", dijo Trump. "Pero le digo al Congreso que jamás volveré a firmar una ley así".



"No tenía elección porque tenemos que financiar a la milicia".



El Presidente se quejó de la extensión de la ley y aseguró que no habían tenido tiempo de leerla.



"Vamos a terminar con esta situación ridícula", dijo al poner la mano sobre los documentos.



Además, insistió en la necesidad de construir el muro fronterizo con México.



"Empezaremos a trabajar el lunes para una nueva parte del muro y para reforzar algunas partes", dijo Trump.



Sin embargo, la ley de gasto, avalada por el Congreso, contempla mil 571 millones de dólares para el levantamiento de 152 kilómetros de vallas y reforzamiento de la frontera estadounidense, pero no contempla fondos para los prototipos de muro como el que promete Trump.



"Estoy considerando un VETO en la ley de gastos por el hecho de que los más de 800 beneficiarios del programa DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas (ni siquiera se les menciona en la ley) y por EL MURO FRONTERIZO, que necesita desesperadamente nuestra defensa nacional y no está financiado por completo", escribió el Mandatario en Twitter horas antes.



Con la firma del presupuesto, se evitó un tercer cierre de Gobierno estadounidense durante el año.