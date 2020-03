A pesar del coronavirus, hay condiciones inmejorables para crecer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar del avance de la pandemia del coronavirus, la economía mexicana tiene condiciones inmejorables para el crecimiento.

"Hay condiciones inmejorables para crecer. A pesar de las circunstancias, no puedo hablar de qué circunstancias, porque nosotros hemos decidido que, en el tema del coronavirus, hablen los médicos y los científicos, no los políticos, que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuya los efectos de esta epidemia, a pesar de eso, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento".

Al clausurar los trabajos de la 83 Convención Bancaria, el titular del Ejecutivo federal señaló que ejemplo de estas condiciones inmejorables es la aprobación este viernes del T-MEC en Canadá, algo que, apuntó, "esto es muy importante porque hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta".

"Con el gobierno de Canadá, como con el gobierno de Estados Unidos hay una relación de respeto mutuo que vamos a mantener", comentó.

En la reunión organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), el mandatario resaltó que es importante tomar en cuenta que en México hay estabilidad y paz porque, armó, se está atendiendo al pueblo y en especial a la gente más necesitada.

En este sentido, López Obrador recordó que hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma al artículo cuarto de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a una pensión, pensiones para adultos mayores y becas para estudiantes de escasos recursos y se aprobó que nuestro país se va a garantizar el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos.

"Era muy importante que quedará establecido esto en la Constitución, y ya va ser muy difícil que se dé marcha atrás a este cambio. No creo que se vuelvan a presentar situaciones para que haya retroceso en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo", señaló.