A pesar de los años sufre Macaulay Culkin con "Mi pobre angelito"

Han pasado más de 27 años desde que se estrenó "Mi pobre angelito", pero el actor Macaulay Culkin aún sufre los estragos de la fama que le dio esa cinta.



De visita en el programa "The Ellen Show", el actor de 37 años reveló que cada que se acerca Navidad evita mostrarse en público lo más posible.

"Es mi temporada, la temporada de Macaulay. Trato de salir menos y menos cuando se acerca ese momento del año", explicó.



La película, sobre un niño que es olvidado en casa por sus padres en Navidad y debe enfrentar solo a unos ladrones, le significó fama mundial a Macaulay, quien aún hoy es recordado por esa cinta.



Sin embargo, al actor no le gusta ver esa película. "Hicimos comentarios para DVD por el aniversario de los 15 años y me di cuenta que no la había visto como en 15 años, mientras que (el director) Chris Columbus la vio una noche antes, como ser humano responsable", detalló a Ellen DeGeneres.

"Cuando la estoy viendo estoy recordando ese día en el set como de 'oh estaba escondiendo mi refresco detrás del sofá'. No puedo verla de la misma manera que otras personas".



Incluso reveló que cuando desconocidos se le acercan, especialmente cuando va a ser Navidad, le piden que ponga sus manos en la cara y grite como lo hizo en "Mi pobre angelito".



El actor cree que la fascinación por él se debe a que no ha cambiado tanto, pero es un arma de dos filos, pues dio como ejemplo que puede llegar a cualquier restaurante y pasar sin reservación, al mismo tiempo toda la gente lo observa fijamente.