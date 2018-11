A paso de ´caballones´

La novena Búfalos UAMRA macaneó por espacio de seis entradas completas a los Delfines UAMM al son de 15-2 para seguir con su paso perfecto en la fase Interfacultades de los Juegos Deportivos Inter-UAT.

Los matamorenses se fueron arriba por la mínima diferencia y en la baja de la tercera entrada los bates rojiblancos tronaron para hacer desfile de ocho carreras gracias a los seis imparables que dieron y así llevarse tranquilo su caminar rumbo al triunfo.

El manager Gerardo Leal al ver que la pizarra estaba muy abierta le dio oportunidad a su bullpen para que defendieran la distancia, mientras el line up no le bajo a sus revoluciones y en el cuarto rollo con un out aparecieron los imparables de Daniel Posada y Zamudio para agregar cuatro anotaciones.

Los bateadores que anduvieron encendidos fueron Jesus Castillo y Zamudio al rodar tres hits en cuatro turnos legales, mientras Alberto Salazar y Daniel Posada se fueron con porcentaje de .500 al dar de 4-2.