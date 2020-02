¡A olvidar el fracaso en Copa!

La presión va en aumento para las Chivas del Guadalajara, pues después de la histórica inversión que realizaron para reforzar al cuadro, cayeron ante los Dorados del ascenso en la Copa MX.

"No pudimos, es un fracaso, sí. Me parece muy pronto para perder, pero tenemos que aguantar las críticas de la afición, de la prensa. Nuestros jugadores están anímicamente golpeados, porque dieron un gran partido, pero no pudimos ganar", afirmó el técnico Rojiblanco, Luis Fernando Tena tras caer en Culiacán, en el primer fracaso del nuevo proyecto de las Chivas en este semestre apenas este martes.

Ahora, para los tapatíos solo queda la opción de la Liga MX, y hoy viernes tendrán un duelo que será vital para recuperar la confianza y dar por terminado la bochornosa eliminación. Sin embargo, la casa del Atlético San Luis será el rival a vencer.

ATLAS RECIBIRÁ A XOLOS

Atlas recibirá a Xolos de Tijuana hoy viernes en el Estadio Jalisco. Los rojinegros llegan con la cola entre las patas luego de caer 2-1 ante Tigres en el Estadio Universitario. El gol de Luis Quiñones al minuto nueve les quitó confianza a los visitantes, hasta que empataron en el minuto 48, autoría de Ignacio Jeraldino; pero el gusto les duró hasta el minuto 63, cuando André-Pierre Gignac remató dentro del área y consiguió el triunfo de los regiomontanos.

Hasta el momento, Xolos se ubica en onceavo puesto de la tabla general, con una victoria, una derrota y un empate; mientras que Atlas se encuentra en el escaño 14, con un partido ganado, dos perdidos y cero empates.