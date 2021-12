A no priorizar puente

Consideró fuera de lugar la propuesta del alcalde Pete Sáenz de utilizar una Zona de Reinversión de Transporte para financiar la construcción de infraestructura carretera para el puente internacional 45.

"Hay varios puntos que no me convencen, el primero es que tenemos otros problemas actuales sin resolver en las Minas y segundo, se me hace ilógico que el alcalde Saénz quiera invertir en infraestructura para un proyecto que estará fuera de Laredo", mencionó.

Domínguez mencionó que construir un puente en el sur de Laredo puede causar exactamente los mismos problemas de congestión de tráfico que tiene el Camino a las Minas.

"Si no hemos resuelto la congestión en las Minas se me hace ilógico querer gastar cientos de millones de dólares en infraestructura para un puente que no existe y que por ahora no se necesita", indicó.

En su opinión, en un futuro será necesario otro cruce internacional pero es necesario reconsiderar seriamente la ubicación para construirlo donde realmente se necesite y donde sea menos costosa la infraestructura.

"Por eso considero que es mejor resolver primero el problema en las Minas y luego voltear a ver otros proyectos", afirmó.

En la última junta de trabajo de la RMA, el alcalde Pete Sáenz propuso crear una Zona de Reinversión en el Transporte (TRZ), un mecanismo que ayudaría a construir la infraestructura carretera para el puente 4-5.

"Lo que aprobamos fue actualizar un estudio del 2017 para ver la factibilidad de este proyecto", dijo Domínguez.

Se trata de un proyecto en el área del corredor de Cuatro Vientos, desde la Carretera 59 hasta el sitio propuesto para el Puente Internacional 4-5.

La RMA está programada para traer este tema de regreso en enero de 2022. Si se aprueba, la propuesta de TRZ se presentaría al Cabildo de Laredo para su consideración.