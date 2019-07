A nadie ponen pistola para votar.-Bonilla

Tijuana, Baja California.-

El Gobernador electo, Jaime Bonilla, externó hoy que ya está muy "choteado" que se diga que los diputados locales fueron corrompidos, pues a nadie se le pone una pistola en la cabeza para votar, y pidió pruebas sobre esas acusaciones.



"Ya está muy 'choteado' el dicho de que los corrompieron, por favor, que lo comprueben, es muy fácil hacer señalamientos de ese tipo, los he oído a la izquierda y a la derecha, a nadie ponen la pistola en la cabeza para que voten", expresó mediante un comunicado.



También resaltó que coincide con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en señalar que es "un extremo de la hipocresía" de parte de quienes aprobaron y hoy cuestionan la ampliación del periodo gubernamental que le beneficia.



"Coincidencia plena hay de parte del Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, con lo dicho por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que es 'un extremo de la hipocresía'", dijo.



Esta tarde, Bonilla refirió que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no va a publicar la reforma aprobada y ratificada por el Congreso local.



"Pero (Vega) debe reconocer que quienes la aprobaron el 8 de julio y la ratificaron el 23 de julio son de su partido político", subrayó.



El Mandatario electo reprochó que la Legislatura local ya había cometido actos similares.



"No olvidemos que es la misma Legislatura que votó a favor de la privatización del agua y después se retractó", recordó, "es la misma Legislatura que ha tenido el Gobernador 'Kiko' Vega, desde un principio, o sea, así han votado, así ha sido muy típico de ellos".



Bonilla expuso que no solamente votaron dos diputados de Morena, sino de otros partidos que sumaron 21 legisladores.



"En realidad el Gobernador (Vega) es una persona muy difícil de entender, un día dice una cosa, al otro día dice otra, entonces primero dijo que iba a bloquearla, de que declaró que no la va a publicar, mañana no sé qué vaya a decir".



"El Gobernador (debe) estar consciente de que es su propio Congreso el que está votando, los mismos panistas, los mismos que se quejan y se dan baños de pureza, son los que votaron esa ley".