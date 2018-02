A Nadal no le quita el sueño ser número 1 del mundo

A Rafael Nadal no le quita el sueño ser número uno del mundo, duerme tranquilo.



"Para mí no hay ninguna estrategia de sacar nada, si soy el número uno del mundo perfecto, si no lo soy, perfecto porque a estas alturas de mi carrera lo que realmente busco es ser feliz con lo que hago.



"Ni él (Roger Federer) ni yo peleamos por el número uno, hacemos nuestro calendario sin pensar, las situaciones nos han llevado, nos hemos encontrado en ello porque los resultados han sido muy buenos", lanzó Nadal, número dos del ranking, en su primera conferencia de prensa en el Abierto Mexicano de Tenis 2018.



Vivir en el presente, sin recordar el pasado que compartió con su tío y ex entrenador Toni Nadal, con quien logró levantar los 16 títulos de Grand Slam que ostenta, es la clave para seguir compitiendo a un alto nivel a sus 31 años.



"En ese sentido no ha cambiado mucho, es y ha sido una persona muy importante en mi carrera, pero también, no puedo estar cada semana hablando de Toni, al final está en otras labores al día de hoy, estoy contento con mi equipo, pero es otra etapa de mi vida.



"La realidad es que no podemos estar todo el tiempo hablando del pasado, no hablar mucho de lo que se consiguió, de los títulos, cosas que no han sido buenas en el pasado, el pasado pasado está y ahora es vivir en el presente, esta es mi motivación, el entrenamiento de esta tarde", expresó.



El español enfrentará en primera ronda del AMT a su compatriota Feliciano López, donde tiene una ventaja a favor 9-4.