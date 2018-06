¡A MUERTE CON EL TRI!

El futbolista reynosense de los Rayados del Monterrey, Arturo Alfonso González, mejor conocido como "Ponchito", se convirtió en el analista de lujo para EL MAÑANA DEPORTES previo al debut de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El Campeón del Mundo Sub 17 habló en exclusiva sobre su sentir luego de no ser considerado por el técnico Juan Carlos Osorio. Dijo cuál de los 23 futbolistas elegidos podría ser la figura del TRI. Dejó sobre la mesa a sus tres candidatos para levantar la Copa, pero sobre todo aseguró que México tiene todo para superar ese quinto partido. Como futbolista y como aficionado, "Ponchito" está a muerte con la selección nacional y espera que en Reynosa la gente sepa disfrutar el mundial.

PONCHO EN CORTO

-¿Creíste que podías estar en el Mundial de Rusia luego del gran torneo que tuviste con Rayados?

"Si lo pensé, te mentiría si te dijera que no pensé que me podría llegar la oportunidad, pero tal vez fue cuestión de tiempo, tal vez si esta racha la hubiera tenido desde el torneo pasado hubiera llegado, es cuestión de gustos, no sé, realmente no conozco tanto a Osorio para decir que platiqué con él, al final yo hice las cosas bien, trabajé para estar y si me llegaba la oportunidad, listo estaba, ahora a seguir trabajando de la misma manera, para el siguiente mundial ya tocará mi oportunidad, es el sueño de todos los futbolistas estar en una lista final para jugar un mundial mayor".

-¿Te enojaste, cual fue tu reacción al no ser llamado?

"Molestia no, quizás yo estaba pensando que podía estar, el futbol da muchas sorpresas y porque no podía yo estar ahí, pero ya me tocará".

-¿Te gusta como juega Osorio?

"Se me hace medio difícil y complicado el tema de que hagan muchas rotaciones como todo el mundo lo habla, pero yo creo que va a tener un cuadro base para el inicio del torneo".

-¿Qué esperas de los que sí están, crees que pueden dar el paso y llegar al quinto partido?

"Conozco a casi todos, confío en cada uno de ellos, estoy seguro que todos quieren pasar ese quinto partido, todos quieren hacer historia, deberíamos de pensar así, deberíamos de ser positivos y darles la confianza, al final son los que están y los que nos van a representar, ir a muerte con ellos".

-¿Quién podría ser la figura de México en este mundial?

"Jesús el "Tecatito" Corona, lo conozco bien, he jugado con él, es un jugador que puede marcar diferencia con una jugada, con una individualidad, creo que es un jugador diferente y ya lo ha demostrado en la selección mayor".

-¿Te parece un grupo complicado?

"Equipo fácil ya no hay, están los mejores a nivel mundial, creo que tenemos equipo para competir, si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿entonces quien? ojalá que puedan hacer historia y poner a México en alto".

-¿Apostarías algo a que México pasa a la siguiente ronda, el pelo por ejemplo?

"Sí ... yo creo en México, creo en el equipo",

- Te tocó enfrentar y ganarle a Alemania en una semifinal del Mundial Sub 17, ¿Cómo le hicieron?

"Cuando llegamos a esa instancia, muchos dijeron, ya nos tocó Alemania, hasta aquí llegaron, y muchísima gente nos daba por muertos, que ya no íbamos a pasar a la final, y nosotros demostramos que sí se podía, eso fue porque creíamos en nosotros, el apoyo de la gente era importante pero nosotros queríamos ser campeones del mundo y así lo tienen que pensar cada uno de los jugadores de la mayor, hace poco así lo dijo Andrés Guardado y muchos lo criticaron, conttra Alemania creo que tienen todo que ganar y nada que perder, ojalá empecemos con el pie derecho".

-¿Cuales son tus 3 candidatos para ganar la Copa del Mundo?

"Francia creo que es un gran candidato, Alemania también, y Brasil, son las selecciones en nombres y como equipos, que podrían llevarse el campeonato, mis favoritos en este momento son esos tres".