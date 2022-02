A muerte con Solari: Jonathan dos Santos

Son rumores. Estamos más unidos que nunca, el equipo está muy bien trabajando muy bien toda la semana. Es cierto que no es la situación en la que nos gustaría estar, somos el América y sabemos la exigencia de cada partido". JONATHAN DOS SANTOS, JUGADOR DEL AMéRICA

"Estamos a muerte con el entrenador, con el staff técnico, el equipo está muy unido, sabemos lo que queremos, sabemos que este año es muy importante para mí en lo personal, para el grupo. Tenemos un gran grupo. Estoy feliz, hay muy buenos chicos y buena dinámica dentro de vestuario", comentó el refuerzo en la víspera de la visita ante Santos.

Descartó que haya presión, pero sí sienten ansiedad de enfrentar a los Guerreros y demostrar de qué están hechos, a partir de hoy a las 21:00 horas en el Estadio Corona.

"Es cierto que cuando estás en un bache o una dinámica negativa es complicado salir en lo personal y en lo profesional, pero el equipo está trabajando muchísimo, ojalá se pueda dar un buen resultado y salir de este bache.

"Entiendo el enojo de los fans, pero les puedo decir que estén tranquilos, el equipo sabe lo que quiere, conseguir la 14, trabajamos en ello", expresó.

Hasta en tres ocasiones Jonathan respaldó a Solari.

"Lo veo bien, tranquilo, el equipo está a muerte con él y deseamos que se quede lo más que pueda", dijo.

El mediocampista se desmarcó del paso de Giovani por el América.

"No me pueden comparar. Es cierto que mi hermano no tuvo la mejor de las suertes, pero te puedo decir que todo mundo habló maravillas de mi hermano en el equipo, al final un jugador lo que quiere es jugar y él no tuvo la suerte de poder jugar lo que él quería.

"Estoy aquí, espero hacerlo bien, con todas las ganadas del mundo y ganar el título, al final para eso venimos los refuerzos y continuar con el legado de los Dos Santos, va a ser bonito jugar en este club y ojalá se puedan cumplir mis sueños que es tener trofeos", mencionó.