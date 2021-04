A mostrar su mejor versión

"Hace poco comencé en este deporte y para mi es un logro muy grande, lo voy a dar todo en la concentración que viene porque quiero ir al mundial de Irán", comentó con mucha decisión.

Apenas en agosto cumplirá los 17 años, pero su nivel de juego ha llamado la atención de los entrenadores nacionales quienes lo han considerado en la posición de bloqueador central.

"No será fácil, hay jugadores que tienen más experiencia que yo, otros que ya fueron a un mundial, pero no me puedo echar para atrás, es un reto que tengo y lo voy a lograr", afirmó el espigado jugador de 1.96 metros.

Lorenzo surgió de la Liga Municipal de Voleibol Reynosa. De la mano del profesor Santos Gómez se mantiene entrenando al máximo nivel en la cancha Teresita pues su objetivo es mantenerse entre los mejores jugadores del país.

"Es algo que te motiva a seguir, hay demasiados jugadores de mi categoría que se la parten tratando de ser considerados en una selección nacional, yo también lo he hecho y son oportunidades que no se pueden desaprovechar ... sería muy bonito que en esa selección aparezca mi nombre y que sepan que soy de Reynosa ya que es difícil sobresalir aquí en cualquier deporte, afortunadamente se me están dando las cosas y vamos a dar la cara por esta ciudad", expresó el joven atleta, quien también ha destacado en el basquetbol.

El apoyo de sus padres ha sido fundamental para llegar a estas instancias ya que no ha sido sencillo convertirse en un deportista de alto rendimiento.

"Mis papás muy felices, ellos me motivan a seguir, hay días en los que no quiero entrenar, sobre todo en vacaciones pero ellos siempre me dicen que tengo que ser responsable, disciplinado, hay que ser un atleta día y noche", señaló.

Lorenzo Martínez ya tiene listas las maletas listas pues el 23 de abril tendrá que estar concentrado con la preselección mexicana en la ciudad de Monterrey.