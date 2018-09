‘A mi no me manchan’, revira alcaldesa Ortiz

Luego de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) interpusiera una sanción de 43 mil 300 pesos a Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa por coacción del voto y uso indebido de recursos públicos en la pasada jornada electoral, la acusada se defendió afirmando que estos delitos electorales no se cometieron.

En entrevista previa a un evento educativo dijo que se está analizando la posibilidad de impugnar la multa.“Estamos esperando la notificación y nosotros actuaremos en consecuencia, tendremos que ver si impugnamos la decisión, son procedimientos del proceso electoral”.

No contestó...

Este medio de comunicación intentó detallar su postura y las posibles afectaciones que los recursos legales traerían en su toma de protesta por segunda vez como alcaldesa, pero se negó a contestar e ignoró los cuestionamientos.

Al concluir la ceremonia a la que fue invitada, se abordó el tema nuevamente y enfatizó. “Cuando tenga la información y reciba la notificación hablaré”.

Como parte de la entrevista se le pidió detallar su postura sobre las observaciones que realizó la Auditoria Superior de la Federación al Ayuntamiento de Reynosa por un monto superior a los 622 millones de pesos, y que en declaraciones pasadas atribuyó como responsable en más del 50 por ciento al ex presidente José Elías Leal.“A mi no me manchan nada, disculpame, estas observaciones las hizo la Auditoria Superior de enero a septiembre a mi me observaron 123 mil pesos de los cuales he comprobado 60 mil el resto son aclaraciones que tiene que dar el gobierno anterior y la contraloría ha pedido a los funcionarios del gobierno anterior que puedan informar sobre las peticiones que hace la ASF“.

Y agregó.“Desde que entramos en la administración pasada se denunció la falta de documentación y se hizo lo que corresponde”.