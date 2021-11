¡A mejorar el espectáculo!

En el Grita México A21 se registró el peor promedio de goles por partidos en la historia de los torneos cortos, pero Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, confía que con mayores ingresos también mejore el nivel del espectáculo.

Ese es uno de los objetivos de la expansión de la Liga MX en su conexión con la MLS, a través de la Leagues Cup, para que los clubes tengan la capacidad de tener más goleadores como André-pierre Gignac y Rogelio Funes Mori.

En entrevista con Grupo REFORMA, Arriola menciona los planes que hay para hacer crecer al futbol mexicano.

"En el 2023, 48 equipos van a jugar un mini Mundial, Estados Unidos con la MLS y Liga MX México, y vamos a tener un aparador que nos va a incrementar los ingresos a los equipos mexicanos, que eso es urgente, sobre todo viniendo de pandemia. Eso nos va a permitir hacer mejores contrataciones, tener muchos más Gignac, Funes Mori".

>>¿En qué más ayudará la Leagues Cup?

"Necesitamos más exportación de jugadores mexicanos a Europa, tenemos que abrir las ventanas de equipos europeos y espero que pronto podamos anunciar partidos (amistosos) contra equipos de Europa a nivel de clubes, y eso nos va a abrir ventanas que hoy son marginales, siempre y cuando lo permita el calendario, que siempre es caprichoso".

>>Hubo fechas de muy pocos goles en la Liga...

"De la Jornada de la 10 a la 13 tuvimos un bajón de goles y se da en la triple Fecha FIFA donde no solamente los seleccionados nacionales, que afortunadamente hay muchos en la Liga MX, digamos que rompen con el ritmo de la Liga, son alrededor de 60 jugadores convocados".

En la fase regular apenas se marcaron 332 goles en 153 partidos para una media de 2.17 tantos por juego.

La falta de gol en la Liga MX también se vio reflejado en que el título de goleo se compartió entre Nicolás López, de Tigres, y Germán Berterame, del Atlético de San Luis, quienes marcaron 9 anotaciones, que igualar la cifra histórica más baja.

>>¿Cómo va la evaluación del Repechaje?

"La Liga MX tiene una particularidad, aquí puede ganar (el título) cualquiera. Las Ligas con torneos largos, un mes antes ya se coronó el equipo, y nuestro producto central mexicano es la Liguilla, eliminamos el gol de visitante para efectos de premiar al que mas puntos hace, y vemos que el Repechaje nos ha ayudado mucho, en donde los ingresos de los equipos se cayeron 35 por ciento, hemos perdido alrededor de 4 mil 300 millones de pesos por pandemia".

>>¿Qué novedades vienen para la Liga Femenil?

"Internacionalmente es crecer a Estados Unidos, muy pronto tendremos una Liga que se va a pagar solita y que no va a dejar de crecer en el tiempo y que los patrocinadores que no le entren ahorita se van a arrepentir de no haberle entrado".

>>Estás por cumplir un año...

"Estoy profundamente feliz, muy orgulloso de encabezar una industria que tiene un valor de 2 mil 100 millones de dólares, la número 10 en valor en el mundo, en fans, la número 6 en asistencia y que tiene crecimiento en escala y lo que tiene que ver en las decisiones mejores de jugadores, estadios, espectáculo y más ventanas al exterior, este año ha sido efectivo".